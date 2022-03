Cinema – “Visioni Sarde” a Città del Messico

Per la prima volta approda a Città del Messico la rassegna Visioni Sarde, giunta alla sua ottava edizione. I film in rassegna sono stati proiettati presso l’Auditorium dell’Istituto Italiano di Cultura di Cittá del Messico giovedí 17 marzo.

Per la prima volta approda a Città del Messico la rassegna Visioni Sarde, giunta alla sua ottava edizione. Nata nel 2014 nell’ambito dello storico Festival Visioni Italiane della Fondazione Cineteca di Bologna, la rassegna è diventata sempre più grande mantenendo la sua vocazione di luogo di esposizione del cinema breve prodotto in Sardegna e di valorizzazione dei giovani talenti, a cui offre l’occasione di raggiungere il più vasto pubblico nazionale e internazionale.

Audio: in italiano. Sottotitoli: in inglese. Promozione, programma di sala e schede tecniche: in spagnolo.

Questi i titoli protagonisti di una bella e interessante serata dedicata alla cinematografia sarda: “Di notte c’erano le stelle” di Naked Panda, “Il Pasquino” di Alessandra Atzori, Milena Tipaldo, “Il volo di Aquilino” di Davide Melis, “L’Ultima Habanera” di Carlo Costantino Licheri, “L’uomo del mercato” di Paola Cireddu, “Marina, Marina!” di Sergio Scavio e “Un piano perfetto” di Roberto Achenza.

di Bruno Mossa