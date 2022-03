“Che canto” in uscita nella raccolta unplugged del cantautore sardo Sono

Prossimamente in uscita la raccolta “Unplugged” e del singolo “Che tanto” del cantautore indipendente sardo Sono.

Dopo 5 singoli e più di un anno di silenzio in cui si è occupato del suo progetto musicale alternativo chiamato BARBARIAN LANGUAGE, ispirato a musica chill out e d’ambient, il cantautore indipendente Sono torna con un’intima rivisitazione voce e chitarra di alcuni dei suoi precedenti lavori.

L’autore dei singoli “ASFALTO” e “HAI VISTO I PRATI?” si presenta con una piccola raccolta chiamata “UNPLUGGED” che conterrà anche l’inedita “Codice di avviamento Postale” e uscirà su tutti i digital store dal 15 Aprile 2022. Queste canzoni sono state registrate durante le sessioni del nuovo singolo “CHE TANTO” in uscita il 13 Maggio e che anticiperà il primo album del cantautore.

Tra le curiosità abbiamo il fatto che queste registrazioni acustiche si sono svolte utilizzando spesso solo un microfono, senza tagli e dal vivo. L’ intento è stato quello di conservare quel carattere “live” e intimo del lavoro.

L’inedito “Che tanto”

Il singolo inedito “CHE TANTO” uscirà il 13 Maggio e vedrà l’artista sardo tornare ad ambientazioni decisamente più rock dei precedenti lavori.

“Che tanto” continua a raccontare gli argomenti tanto cari all’artista: l’alienazione e il distacco della società attuale da quelli che sono i veri bisogni umani. Il bisogno di amore in una società incattivita dal consumo e dalle incomprensioni. Inoltre, l’ informazione spesso fuorviante che alimenta l’odio superficiale dei popoli e la difficoltà di esprimere se stessi fuori dalle mode del momento.