Castelsardo: inaugurazione nuovo ufficio turistico

Giovedì 07 aprile inaugurazione ufficiale, in Piazza Nuova.

CASTELSARDO – A poche settimane dall’avvio di “PARKinogga – Sosta Scopri Vivi Castelsardo”, l’Amministrazione comunale di Castelsardo è lieta di presentare, ufficialmente, il nuovo Ufficio Turistico Comunale, gestito in partnership con l’azienda Abaco Spa – Divisione Mobility, attuale concessionaria per la gestione della sosta in Città.

L’appuntamento per il taglio del nastro è giovedì 07 aprile alle ore 10 in Piazza Nuova, di fronte al nuovo ufficio turistico comunale.

Interverranno alla cerimonia il Sindaco di Castelsardo, Antonio Maria Capula, con l’assessore al Turismo, Valeria Sini; sarà presente anche una delegazione di Abaco Spa, azienda concessionaria della sosta, che descriverà i contenuti del progetto.