Caro bollette: aumenti e consigli per far fronte ai rincari

Caro Bollette. Per le famiglie italiane il nuovo anno è iniziato con una brutta notizia, ovvero quella dei rincari delle bollette.

Arera ha fornito le stime degli aumenti per famiglia tipo che riguarderebbero un +55% di bollette luce e di un +42% di bollette gas. Per risparmiare, infatti, è sempre possibile rivolgersi alle aziende del mercato libero che, come saprai, offrono tariffe controllate da Arera ed Antitrust per tutelare i consumatori.

Quindi se anche tu sei stufo di pagare troppo per prima cosa ti suggeriamo di dare uno sguardo alle offerte luce e gas di Facile.it o di altre piattaforme di comparazione. Grazie al confronto tra le varie offerte per luce e gas troverai quella più conveniente e senza sostenere costi aggiuntivi né tanto meno interruzioni di servizio potrai iniziare a risparmiare con il tuo nuovo fornitore.

Cambiare operatore: perchè no?

Per far fronte a questi rincari Arera ha imposto un ridimensionamento dei costi di trasporto mentre il Governo ha ridotto l’IVA dal 10 al 5%. Ciò nonostante le bollette potrebbero sicuramente essere più salate del solito, motivo per cui per tante persone è arrivato il momento di valutare un cambio di operatore.

Non dovrai cambiare contatore o preoccuparti di nulla ma soltanto seguire le indicazioni dell’operatore che ti chiederà dati anagrafici e dell’utenza per avviare la pratica che verrà gestita internamente. In altre parole passerai al nuovo operatore senza nemmeno rendertene conto ma avendo scelto quello che ti offre le migliori condizioni di fornitura in base al tipo di offerta che deciderai di attivare.

Condizioni che ti fanno risparmiare

Tieni presente anche che combinando l’offerta di luce e gas e impostando sistemi di pagamento con addebito automatico avrai diritto a ulteriori sconti in bolletta. Nel mercato libero hai anche la facoltà di scegliere due operatori diversi, uno per la luce ed uno per il gas ma, ovviamente, le aziende offrono tariffe agevolate ai clienti che attivano entrambe le offerte. Quanto ai pagamenti elettronici questi semplificano le operazioni di gestione ed evitano l’invio cartaceo delle bollette per cui, a conti fatti, ti verrà riconosciuto uno sconto per ogni emissione.

Sii consapevole dei consumi che potresti evitare

In casa, invece, le regole di taglio ai consumi e agli sprechi sicuramente le conosci già. Tuttavia potresti non sapere che lasciare troppo tempo aperto il frigorifero così come aprire continuamente lo sportello del forno può causare notevoli incrementi di consumo di energia. Lo stesso vale per tutti i dispositivi lasciati in stand-by come ciabatte, caricabatterie o televisori. Quando non utilizzi più gli elettrodomestici o qualsiasi altro dispositivo, dunque, è meglio spegnerlo.

Riscaldamento: risparmia senza rinunciare al comfort

Per riscaldamento e gas, invece, dovrai semplicemente impostare tramite valvole termostatiche e termostato la giusta temperatura in casa evitando di lasciare tutto acceso quando non sei in casa e, soprattutto, quando le finestre sono aperte. Ricorda anche che gli infissi sono i primi colpevoli della dispersione del calore, soprattutto se sono vecchi e rovinati. Assicurati di coprire gli spifferi e, se possibile, investi cambiandoli con serramenti ed infissi più moderni pensati anche per migliorare l’efficienza energetica della casa e trattenere il calore all’interno dell’abitazione.