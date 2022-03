Carmen Consoli: “Volevo fare la rockstar tour”

Sabato 30 luglio 2022 – Parco dei suoni di riola sardo – Oristano – (ore 21.30)

Dopo averla applaudita lo scorso gennaio sul palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari e al Comunale di Sassari, Carmen Consoli è pronta a riprendersi la scena live e sabato 30 luglio approda nella spettacolare location del Parco dei Suoni di Riola Sardo con “Volevo fare la rockstar Tour”. La cantantessa siciliana, dopo aver inanellato un sold out dopo l’altro con la sua ultima tournée teatrale che ha affascinato il pubblico per l’originale divisione in tre atti – tipici proprio del teatro -, in occasione del nuovo tour ha scelto di trasformare ciascuno di essi in un concerto a sé (a seconda delle tappe), con nuove atmosfere e nuovi suoni, tra rock, acustico ed elettronica.

Nasce così un suggestivo viaggio per l’Italia con tre formazioni distinte, in funzione delle località che la vedranno protagonista: “Volevo fare la rockstar Tour” (che farà tappa a Riola Sardo), “Acustico” e “Femme Fatale”. La formazione principale prevista per l’unico concerto sardo organizzato da Sardegna Concerti (produzione OTR), sarà dunque quella della full band, con sette eccezionali musicisti ad accompagnarla in una notte di grande musica: Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte.

Come comunicato dal management dell’artista, in alcune occasioni particolari, legate all’atmosfera e alle suggestioni del luogo, Carmen Consoli si esibirà invece in “Acustico” con il violino di Adriano Murania e le chitarre di Massimo Roccaforte; e in “Femme fatale”, in uno straordinario e infuocato duo femminile, già visto nei teatri sardi in occasione degli ultimi concerti, in scena con una straordinaria Marina Rei alla chitarra e batteria.

“Volevo fare la rockstar Tour” partirà il prossimo 18 giugno da La Salle, in Valle d’Aosta, e proseguirà con un calendario in continuo aggiornamento con tappe tra i più grandi Festival estivi e le più affascinanti location della penisola: dal Parco della Musica di Roma, all’Arena dello Sferisterio di Macerata, fino all’unica tappa isolana prevista appunto nella suggestiva ambientazione del Parco dei Suoni di Riola Sardo.

DATE DEL TOUR:

18 giugno – Musicastelle – La Salle (Valle d’ Aosta)

5 luglio, Flowers Festival – Collegno (TO)

6 luglio, Ravenna Festival 2022 – Ravenna

8 luglio, Piazza Duomo – Messina

14 luglio, Lucca Summer Festival – Lucca

28 luglio, Cavea Auditorium Parco Della Musica – Roma Summer Fest – Roma

30 luglio, Parco Dei Suoni – Riola Sardo (OR)

13 agosto, Locus Festival – Locorotondo (BA)

28 agosto, Arena Sferisterio – Macerata

8 settembre, Carroponte – Sesto San Giovanni (MI)

INFO BIGLIETTI

Le prevendite per la nuova tournée saranno aperte su sardiniaticket, ticketone, boxoffice, e in tutti i punti vendita autorizzati

www.jazzinsardegna.com

www.sardegnaconcerti.it

www.sardiniaticket.com

PREZZI BIGLIETTI

POLTRONISSIMA: 40 EURO COMPRESO DIRITTI DI PREVENDITA

POLTRONA: 35 EURO COMPRESO DIRITTI DI PREVENDITA

POLTRONCINA: 30 EURO COMPRESO DIRITTI DI PREVENDITA

TRIBUNA: 30 EURO COMPRESO DIRITTI DI PREVENDITA