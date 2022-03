Carbonia – Approvata la mozione contro i rincari dei carburanti proposto dalla Lega

Oggi il Consiglio Comunale di Carbonia ha approvato una mozione proposta dalla Consigliera della Lega Monica Atzori per sollecitare il Governo a intervenire con urgenza contro il rincaro dei carburanti.

“Stiamo lavorando affinché in tutti i consigli comunali della Sardegna, dove sia presente un esponente della Lega, venga depositata e approvata una mozione che prevede l’assunzione di una misura d’urgenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Governo al fine di sospendere temporaneamente l’esigibilità dell’accisa sul carburante fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell’ultimo trimestre dell’anno 2019, in modo di consentire una tenuta del sistema economico in questo periodo di profonda crisi ed instabilità internazionale. Questa è una battaglia che deve essere combattuta coinvolgendo anche gli enti locali, in quanto da sempre più vicini ai cittadini e alle imprese del proprio territorio.

Quello di oggi è solo il primo passo ci attendiamo che ci si muova in modo compatto in ogni parte della nostra isola!”

Lo dichiara l’on. Dario Giagoni, coordinatore regionale della Lega Sardegna per Salvini Premier.

“Ho voluto riproporre quanto già portato avanti in Consiglio Regionale giovedì scorso, fermamente convinta del fatto che 25 centesimi di sgravio rispetto agli aumenti subito non siano assolutamente sufficienti.

Non si può negare che la Sardegna, così come la Sicilia, siano maggiormente penalizzate e soffrano più di altri della situazione che stiamo vivendo. La condizione di insularità che viviamo spinge a fare una seria riflessione anche per ciò che concerne un serio e concreto abbattimento del costo trasporto merci via mare.

L’approvazione della mozione all’unanimità è chiaro segnale che anche i colleghi, siano essi di maggioranza che di opposizione, hanno la mia stessa visione…” conclude la Consigliera Comunale e coordinatrice della Città di Carbonia Monica Atzori