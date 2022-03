Calasetta – Denunciate due donne per truffa aggravata

Ieri a Calasetta, a conclusione di una serie di accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata una 48enne originaria di Bari e ivi residente, disoccupata, con precedenti denunce a carico, e un 28enne di Barletta, senza fissa dimora, anch’agli disoccupato con precedenti denunce a carico. I due in concorso tramite artifizi e raggiri si erano fatti accreditare la somma di €120 per l’acquisto di alcuni capi di abbigliamento, proposti in vendita sulla piattaforma digitale Instagram. A cadere nel tranello è stato un 36enne di Calasetta, operaio specializzato, incensurato. La vittima aveva ritenuto particolarmente conveniente quanto proposto in vendita sul sito web, si era fidato delle persone che stavano dall’altra parte della barriera informatica e non aveva mai ricevuto quanto pattuito, pur avendo regolarmente pagato tramite bonifico i due truffatori. Senz’altro questi avranno un processo a Cagliari ma che la vittima possa recuperare il denaro perduto è assai improbabile.

Calasetta, Denunciate, due donne, truffa, aggravata