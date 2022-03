Cagliari: terzo appuntamento del “Teatro delle Meraviglie”

Il terzo appuntamento della rassegna di spettacoli per famiglie “Il Teatro delle Meraviglie” organizzata dal “Teatro Actores Alidos” è previsto per domenica 6 Marzo a Cagliari, presso il Teatro “Intrepidi Monelli” in viale S. Avendrace 100 alle ore 18.

Conosciamo tutti la celebre fiaba dei fratelli Grimm “Cappuccetto Rosso”, ma cosa succede quando a rappresentarla è un gruppo di giovani attori maldestri? E quando manca anche la protagonista come si fa?

Lo scopriremo in questo imperdibile terzo appuntamento, tra una risata e l’altra e assurdi colpi di scena, una serie di personaggi strani ci porteranno in un mondo a metà tra realtà e finzione ma soprattutto ci faranno tanto ridere. L’opera è portata in scena dal Teatro Zeta dell’Aquila, con drammaturgia e Regia a cura di Manuele Morgese, Alessandro Greco e Emanuele di Luca. Scene e costumi sono di Marco Nateri.

Il calendario proseguirà tutte le prossime sei domeniche sino al 10 di Aprile, un’occasione per i piccoli di sognare mondi fantastici e rientrare in contatto con il mondo del Teatro costretto allo stop per due anni e per i più grandi di tornare bambini insieme ai propri figli.

Biglietti: € 5,00; abbonamento 4 spettacoli € 15,00

Info e prenotazioni: 070828331 oppure 3777095932.