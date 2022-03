Cagliari: sabato 12 Marzo rassegna con Daniele Farci

Sabato 12 marzo parte con Daniele Farci la rassegna ‘Un tè con l’esperto’ dedicata al tumore del polmone

Cagliari: sabato 12 marzo: al via la rassegna ‘Un tè con l’esperto’ dedicata al tumore del polmone

Al via la rassegna organizzata da Mai Più Sole contro il tumore e Fondazione Taccia ‘Un tè con l’esperto’ dedicata al tumore del polmone.

Coloro che stanno vivendo una situazione legata a tale neoplasia e coloro che intendono informarsi a semplice scopo preventivo potranno incontrare professionisti della sanità e del settore.

Si parte sabato 12 marzo dalle 10 alle 12 in Via Machiavelli 120/A con la professionalità, l’esperienza e la grandissima competenza del Dottor Daniele Farci, Oncologo Medico, Responsabile del Reparto di Medicina Interna e del Servizio di Oncologia Medica della Nuova Casa di Cura di Decimomannu (CA), Coordinatore AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) sezione Sardegna, Consigliere Nazionale Fondazione AIOM, Consigliere dell’ Ordine dei Medici di Cagliari, Consigliere della Lega Italiana Tumori sezione di Cagliari.

L’iniziativa prevede degli appuntamenti che si svolgeranno nella sede di Mai Più Sole, in Via Machiavelli 120/A a Cagliari, due sabati del mese dalle ore 10 alle ore 12 dal 12 marzo in poi.

Si affronterà il tumore del polmone a 360 gradi, infatti sarà possibile approfondire in appuntamenti differenti, con il rispettivo professionista di riferimento, tematiche legate alla prevenzione, alla chirurgia, alla pneumologia, alle terapie oncologiche, alla nutrizione, alla psiconcologia, allo sport, al mental coaching…

Sabato davanti a un buon tè, si potrà parlare a tu per tu, chiedere consigli e curiosità al Dottor Farci sempre vicino alle Amiche di Mai Più Sole, importante punto di riferimento scientifico e umano.

Possono aderire agli incontri massimo 20 persone nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dal covid-19 e ogni partecipante deve rendersi disponibile alla misurazione della temperatura corporea e alla compilazione di un’autocertificazione.

Per prenotarsi è necessario chiamare, mandare un sms o un messaggio whatsapp al numero: 3773190071