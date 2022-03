Cagliari – Proposta di legge per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo pronta per essere discussa in aula

Prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo: due fenomeni odiosi e purtroppo molto diffusi di violenza fisica e psicologica, capaci di causare danni enormi alla vita dei più giovani.

Questo l’obiettivo della proposta di legge, divenuto poi testo unificato 16-109, approvata giovedì mattina in II Commissione “L’obiettivo della proposta di legge è – afferma il leghista Andrea Piras, primo firmatario della Proposta di Legge – quello di porre in essere politiche attive di prevenzione sul piano informativo e formativo e sulle conseguenze che tali comportamenti hanno nell’immediato e nel medio termine.

Favorire una corretta informazione, rivolta tanto ai minori quanto alle loro famiglie e alla scuola e, contestualmente, porre in essere politiche attive di monitoraggio, valutazione, azioni di prevenzione di sistema, azioni di tutela delle vittime è indispensabile per superare un fenomeno che ha avuto delle conseguenze talvolta drammatiche.

Il fenomeno della devianza minorile – prosegue Piras – è configurabile per buona parte nella mancata efficacia della formazione e controllo educativo per il quale abbiamo il dovere morale e istituzionale di intervenire. Dopo il passaggio nel parlamentino auspichiamo un rapido licenziamento della norma in Aula, considerato anche il fatto che si tratta di un testo unificato frutto di proposte bipartisan.”