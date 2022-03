Cagliari: prevenzione per dimenticare la pandemia

Cagliari: prevenzione per buttare alle spalle la pandemia

Cagliari:

Continua l’attività dei Ministri Volontari di Scientology affinché si prevenga la diffusione di virus e batteri.

Mentre si allentano le restrizioni e il virus sembra faccia un po’ meno paura rispetto ai mesi scorsi, le informazioni relative a come si sviluppi la vita di virus e batteri deve comunque continuare ad essere viva.

Per questo motivo nel pomeriggio di martedì 29 marzo i volontari hanno distribuito centinaia di copie del libretto, ormai celebre in città, “Come mantenere se stessi e gli altri in buona salute”.

Il favore per queste attività arriva prevalentemente dai commercianti che vengono coinvolti nella divulgazione dei libretti: doppiamente coinvolti nelle problematiche legate alle restrizioni che abbiamo vissuto fino ad ora, i commercianti sono favorevoli alla divulgazione di queste informazioni in quanto comprendono che solo aumentando la consapevolezza delle persone si può uscire in modo ordinato da questa situazione.

L. Ron Hubbard in un suo scritto affermò che “un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure”.

Di per se è un principio semplice che mette in luce la necessità di mettere le persone in condizione da conoscere come affrontare situazioni come quella attuale.

Nel caso di virus e batteri ci sono informazioni di base tramite le quali può essere più semplice proteggersi dalla loro diffusione, ma anche il fatto di rivolgersi al medico quando si è malati è un’informazione tutt’altro che banale nell’era in cui “l’autodiagnosi tramite internet” è diventata il corso di laurea preferito di molte persone.

Così come semplice è il fatto di fare una telefonata prima di recarsi dal medico se si è febbricitanti, eppure ci sono anche i casi in cui la diffusione del virus che tutti stiamo affrontando, talvolta è avvenuta proprio nelle sale d’aspetto del medico perché qualcuno non ha pensato ad un principio così semplice. Potrebbero bastare poche attenzioni in più da parte di molti e certamente i prossimi mesi rivedrebbero un vero ritorno alla normalità.