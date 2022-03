Cagliari – Perra (Flp): “Una nuova ripartenza per i lavoratori pubblici. Elezioni rsu, appuntamento cruciale”

CAGLIARI – “I lavoratori pubblici sono i pilastri per la ripresa dell’economia anche in Sardegna. L’accordo nazionale per il rinnovo del contratto è un punto di partenza per una fase nuova”. Lo sottolinea il referente per le rappresentanze sindacali unitarie e dirigente nazionale Federazione Lavoratori pubblici Antonio Lello Perra, intervenendo al convegno che si è tenuto presso la 14esima Infrastruttura. Il quadro è stato già tracciato: “L’accordo prevede l’introduzione di una quarta area, relativa alle elevate professionalità in cui saranno assunti i dipendenti altamente qualificati – aggiunge Perra – la regolamentazione del lavoro agile, nel rispetto della soddisfazione di cittadini e imprese, un’attenzione maggiore alla formazione del personale, cruciale per sostenere la transizione digitale; una rivisitazione di alcuni istituiti normativi ed economici previsti dal precedente contratto, come le assenze per malattia in caso di gravi patologie”. Ci sono poi i punti riguardanti l’adeguamento dello stipendio ed una revisione di classificazione del personale. “Si tratta di risultati importanti per la valorizzazione delle competenze acquisite all’interno dell’amministrazione pubblica e per la stabilità del lavoro, con innovazioni che vanno nella giusta direzione. In questo particolare momento storico, è necessario completare la transizione digitale ed investire (con specifiche risorse già stanziate dal Governo) in processi di sviluppo di competenze e qualificazioni professionali”. Riflessioni anche sul prossimo appuntamento delle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie, con le urne aperte il 5, 6 e 7 aprile: “Si tratta di uno snodo cruciale – conclude Perra – per gli impatti sull’organizzazione del lavoro, sul salario accessorio e sulle tutele da garantire ai dipendenti. Auspichiamo che il processo democratico si possa svolgere con un contesto di partecipazione attiva dei lavoratori, intercettando anche la voglia di cambiamento in atto all’interno della macchina amministrativa”.