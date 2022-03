Cagliari – Giovedì 24 e venerdì 25 conferenza nazionale Infeas.

Domani (24 marzo) e dopodomani (25 marzo) la seconda conferenza nazionale dei sistemi Infeas: "Ninfeas 2 - Future geografie di sostenibilità". L'assessore Lampis: "Un'occasione per promuovere il confronto sul ruolo e sul significato dell'educazione alla sostenibilità".

Domani (giovedì 24) e dopodomani (venerdì 25 marzo) si terrà (on line) “Ninfeas 2 – Future geografie di sostenibilità”, seconda conferenza nazionale dei sistemi Infeas (Informazione e formazione per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità), organizzato dal Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (Svasi) dell’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente.

“Verrà fatto il punto sullo stato dei sistemi Infeas, nazionali e regionali – ha detto l‘assessore della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, che interverrà nelle due giornate, anche nel ruolo di coordinatore della Commissione ambiente e sostenibilità della Conferenza delle Regioni – Ma sarà anche l’occasione per promuovere il confronto sul ruolo e sul significato dell’educazione alla sostenibilità”.

Nella prima giornata (con inizio alle 10) si parlerà di opportunità, sfide e linee politiche per lo sviluppo e del rilancio della rete Infeas. Nel pomeriggio sono in programma quattro tavoli di lavoro: governance del sistema Infeas – attualità e prospettive della rete Infeas; sviluppo sostenibile e cittadinanza globale: i sistemi Infeas verso la sfida dell’Agenda 2030; educazione alla sostenibilità nelle scuole; Pnrr: prospettive e opportunità per l’educazione alla sostenibilità.

Nella seconda giornata (con inizio alle 10) saranno presentati i lavori scaturiti dai tavoli e verranno discusse le politiche future del sistema Infeas.