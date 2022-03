Cagliari: ecco MA, libreria dal cuore green ispirata al Giappone

Aprirà i battenti giovedì 17 marzo nel centro commerciale La Corte del Sole di Sestu in provincia di Cagliari MA bookstore.

E’ il secondo punto vendita italiano, dopo quello recentemente inaugurato a Torino, di un nuovo concept culturale ecosostenibile nato da un team di imprenditori meridionali: Paolantonio Serpe, Ceo del brand napoletano di librerie Mooks, Nello e Biagio Nunziata proprietari del marchio di abbigliamento Zuiki, in unione a Raffaele Radice master franchisee del gruppo e l’imprenditore catanese Giuseppe Messina.

Sansevierie, bonsai, pioppo marino e ferro riciclato lungo i 280mq dello store

Come il negozio apripista di Torino, si ispira alla filosofia giapponese del “Ma” come spazio spirituale per riposare la mente: “Gli arredi – spiega l’architetto Mario Ricciardi che con il suo studio ha curato l’allestimento – sono curvi come i tronchi degli alberi. L’intento è di creare un abbraccio che avvolga il visitatore e che lo invogli a prendere tutta la cultura possibile e farla propria”.

Lo store nasce negli spazi di una libreria preesistente, ma si innova e si trasforma architettonicamente e ideologicamente seguendo la filosofia di rispetto e armonia con la natura del nuovo concept. Un vasto catalogo libri in continuo ampliamento, tanti gadget ma anche cd e vinili tra ultime uscite, classici senza tempo e tante rarità dai mercati nazionali e internazionali.

“Puntiamo ad offrire anche in questo punto vendita sardagnolo un’esperienza che attragga un pubblico variegato per età e interessi e a coinvolgerlo con i numerosi progetti che proporremo nella nostra mission di ecosostenibilità – aggiunge Serpe –. La multimedialità, nelle tecnologie presenti in varie forme negli spazi espositivi e nell’area coworking, unita all’offerta e al comfort degli ambienti si pone, infatti, a misura della generazione Zeta e di un pubblico più adulto allo stesso tempo”.

advertisement

Nello store, come quello di Torino, oltre alla Galleria d’arte fotografica (inaugurata da Daniele Fadda e Lisa Orgiana – due giovani talenti dell’isola – e dalla personale di Luca Del Prete che dopo il successo di Torino replica a Sestu) anche una buvette in collaborazione con il brand NUAN e una sezione dedicata a Cagliari, la città ospitante. Ma non solo: così come a Torino, un angolo della libreria sarà riservato al grande e variegato patrimonio letterario partenopeo. “Siamo felici – conclude Nunziata – di promuovere da Napoli in tutta Italia questo nuovo approccio culturale: ieri Torino, oggi Cagliari, a breve Catania nella centralissima via Etnea e presto tante altre città. Siamo felici di contaminare ma soprattutto di lasciarci contaminare dai territori, dai lettori, dalle idee dei fruitori dei nostri spazi per migliorarli e arricchirli ogni giorno di più”.