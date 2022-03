Brotzu: i militari in Sardegna donano 100 sacche di sangue

Conclusa la campagna di emodonazione da parte dei militari dell’Esercito di stanza in Sardegna.

Si è conclusa nei giorni scorsi in Sardegna la campagna di sensibilizzazione e raccolta sangue promossa dall’Esercito presso tutti i Reparti e gli Enti della Forza Armata dislocati nell’isola.

L’attività, organizzata dal Comando Miliare Esercito Sardegna in collaborazione con la Direzione Sanitaria dell’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. BROTZU” di Cagliari, per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla carenza di sangue ed emoderivati, indispensabile per le attività chirurgiche e per la sopravvivenza dei pazienti talassemici, ha consentito la raccolta di 100 sacche di sangue.

“Si tratta di un’iniziativa importante e profondamente sentita dal personale civile e militare dell’Esercito, che con un gesto semplice ma importante ha confermato l’intimo legame che li unisce alla Sardegna” – ha spiegato il Generale di Brigata Stefano Scanu, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna – “a testimonianza dei valori di altruismo, solidarietà e senso civico che animano gli uomini e le donne dell’Esercito nell’adempimento del proprio dovere. La crescente richiesta di sangue e di emoderivati nell’isola, rende inoltre necessario replicare con maggiore frequenza questi importanti appuntamenti”.