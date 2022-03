Brokenspeakers – Aldebaran Records ristampa in vinile “Fino al collo

“Fino al collo” è il titolo del secondo e ultimo album ufficiale del collettivo romano Brokenspeakers, disponibile in preorder da mercoledì 6 aprile e pubblicato da Aldebaran Records in collaborazione con La Grande Onda.

Pubblicato per la prima volta nel 2012 con la formazione composta da Lucci, Coez, Hube, Ford, Franz e Nicco, è il disco che ha concluso l’esperienza del progetto Brokenspeakers, consacrando poi le carriere soliste dei rispettivi membri.

Tredici tracce prodotte da Ford, eccetto “I soldi tuoi, la testa mia” prodotta da 3D, vedono la collaborazione di numerosi ospiti come DJ Craim, Colle der Fomento, Gemitaiz & Canesecco, Primo Brown, Kaos e Strength Approach.

Una curiosità: nel 2019 alcune tracce dell’album vengono incluse, in parte riarrangiate, nella colonna sonora della seconda stagione di Suburra – La serie su Netflix.

Per la prima volta in doppio vinile nero 180 gr, Aldebaran Records ha previsto una tiratura di 800 copie con la grafica originale dell’epoca firmata da Corrado Grilli AKA Mecna.