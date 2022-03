Belvì Trail – In mountain bike e gravel dai monti della Barbagia al mare di Cagliari e ritorno

Da sabato 23 a lunedì 25 aprile per 100, 200 o 300 km su strade sterrate, mulattiere e sentieri, attraverso le montagne e le campagne della Sardegna fino al capoluogo, sugli affascinanti corridoi naturali compresi tra la spiaggia del Poetto, le saline e lo stagno di Molentargius coi suoi caratteristici fenicotteri rosa. è la prima volta che il Belvì Trail si spinge così a sud, riuscendo a stare comunque entro i 300 km della distanza più lunga. Giunto alla quinta edizione, continua ogni anno a proporre a chi partecipa itinerari nuovi e zone della Sardegna completamente diverse e mai attraversate prima. Rimane invariata la possibilità di interpretare il percorso come si preferisce, con spirito cicloturistico, pernottando negli alberghi e nei b&b lungo il percorso, se non in tenda o con un sacco a pelo sotto una quercia secolare, oppure con spirito sportivo e quindi con un occhio all’orologio.

In ognuna delle tre diverse lunghezze – 100, 200 o 300 chilometri – il percorso non sarà segnalato e farà parte dell’avventura scoprire di volta in volta la strada giusta seguendo la traccia gps che l’organizzazione consegnerà a tutti gli iscritti pochi giorni prima della partenza. Non c’è un tempo massimo per completare il percorso e ciascuno si gestisce in totale libertà i tempi e i luoghi delle soste per mangiare e dormire. Possono partecipare tutte e tutti coloro che nei tempi previsti consegneranno all’organizzazione la quota di partecipazione, il certificato medico sportivo e i propri dati.

Numerose le aree del territorio sardo coinvolte, tutte battute palmo a palmo alla ricerca dei sentieri più belli e della migliore combinazione di percorsi per evitare quanto più possibile le strade asfaltate. Altra novità di quest’anno l’attraversamento della Marmilla – l’area in cui dal 2015 al 2019 si è svolta la MyLand MTB NON STOP – sull’affascinante itinerario della ferrovia dismessa, pedalando su antichi ponti in pietra, trincee e gallerie.

Riconfermato il servizio di monitoraggio di ciascun partecipante tramite il dispositivo SeteTrack (www.setetrack.it) che rivelerà, su una mappa ospitata in una apposita pagina web visibile a tutti, la posizione di ciascun partecipante sul percorso. Si tratta di un sistema utile sia per la propria sicurezza che per seguire da casa chi sta partecipando, magari appassionandosi per la sfida che i più veloci e le più veloci immancabilmente si lanceranno.

Per chi arriva dalla Penisola o dall’estero l’organizzazione si avvale dell’assistenza del tour operator Criss Viaggi che propone le soluzioni di viaggio più adeguate a ciascun partecipante.

Il Belvì Trail è organizzato dalla ASD omonima e da Sardinia Biking, la società sarda di cicloturismo e mountain bike attiva anche nell’organizzazione del Sardinia Divide.