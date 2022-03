Aveva nascosto nella sua serra esplosivo, miccia, detonatore e munizioni. Arrestato un 45enne di Assemini in flagranza

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, un serricoltore di 45 anni, pregiudicato, di Assemini (CA), è stato arrestato in flagranza dalla Squadra Mobile di Cagliari per detenzione di materiale esplosivo e di munizioni da guerra.

Durante una perquisizione eseguita dagli uomini della Sezione Antidroga della Mobile, sono stati rinvenuti cinque candelotti di gelatina da cava ad alto potenziale, del peso complessivo di 7 kg e mezzo, due metri di miccia, un detonatore e 35 cartucce calibro 7.65. Il materiale era nascosto all’interno di una delle serre dell’azienda agricola dell’arrestato, nelle campagne di Assemini. L’esplosivo, dopo il campionamento necessario alle indagini, è stato fatto brillare dagli artificieri della Polizia di Stato. Sono in corso approfondimenti investigativi per stabilire a chi e a cosa fosse destinato. L’arrestato è stato portato nel carcere di Uta (CA).