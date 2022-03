Autotrasporto: Mura (Pd), risolvere criticità e reprimere violenze

Autotrasporto: Mura (Pd):”In un contesto nazionale già difficile, ancora una volta sono esplose le criticità specifiche della Sardegna che paga la sua insularità come una tassa aggiuntiva su imprese e lavoro.

Le istanze portate avanti da molte categorie produttive, in primo luogo l’autotrasporto, chiedono una risposta alle istituzioni dotate di potere esecutivo: il presidente Solinas convochi un tavolo assieme alla Rappresentanza del Governo in Sardegna. Anche per prevenire tensioni future, è urgente offrire un luogo di dialogo e confronto in cui valutare interventi.

E bisogna mandare un preciso messaggio a chi vuole esasperare la situazione ricorrendo a violenze e intimidazioni: fuori dalla legalità non ci sono soluzioni ma altre fratture sociali”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), mentre smobilitano i presidi di protesta degli autotrasportatori sardi contro il caro carburante.