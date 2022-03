Autotrasporto – Dal Governo 80 milioni per sostenere le  imprese del trasporto merci

Per Confartigianato Trasporti Sardegna necessaria una clausola per adeguare costi di trasporto ai costi del gasolio.

Nel

settore si gonfiano le spese e si sgonfiano i profitti. Nella crisi

dell’autotrasporto si muove, lentamente, qualcosa.

Il Governo, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibile, ha stanziato 80milioni di euro aggiuntivi per

compensare parte dei maggiori costi sostenuti dalle imprese del

trasporto merci nell’acquisto del gas naturale liquefatto e

dell’additivo AdBlue, e per le spese non documentate e i pedaggi

autostradali.

Al di la di questo intervento, Confartigianato Trasporti Sardegna

ricorda come il settore sia, sempre più, stritolato dall’escalation

del costo del gasolio, rincarato del 22,3% nell’ultimo anno, con un

impatto di maggiori costi pari a 535 milioni di euro per le micro e

piccole imprese dell’autotrasporto merci.

“Una batosta – sottolineano da Confartigianato Trasporti Sardegna –

che si scarica interamente sui margini di profitto e sul valore

aggiunto aziendale, considerato che i prezzi alla produzione nel

trasporto merci, al terzo trimestre 2021, sono in calo dell’1,2%

rispetto ad un anno prima”.

Un settore, quello del trasporto merci, che anche in Sardegna è in

costante squilibrio tra fatturati che si sgonfiano, da una parte, e

gasolio, pedaggi, assicurazioni, costi di esercizio e tasse che

crescono, dall’altra. A tutto ciò si devono aggiungere il cronico

deficit infrastrutturale, che verrà colmato con tempi lunghissimi, la

concorrenza sleale, interna ed estera che opera senza regole e prezzi

sottocosto, i pagamenti, soprattutto tra privati, con tempi non

quantificabili e le imprese, quasi la metà un terzo del totale in

Italia (35mila su 92mila), non in regola con gli obblighi previsti

dalla legge per chi voglia svolgere la professione. Senza dimenticare

le variabili locali come la viabilità inadeguata, ovvero strade che

aprono e chiudono secondo le condizioni meteo o il dissesto

idrogeologico, le ZTL istituite dalla mattina alla sera, e gli stalli

urbani, per il carico e scarico, diventati ormai una vera rarità. E

non per ultimo, da 2 anni a questa parte, il Covid.

“Per questi motivi – sottolineano gli autotrasportatori artigiani –

riteniamo fondamentale che si arrivi alla definizione di regole che

dovranno garantire una maggiore ed effettiva tutela delle imprese di

autotrasporto, con particolare riferimento alla disciplina di una

clausola di adeguamento dei costi di trasporto al costo del gasolio,

oltre che alla questione delle soste e all’applicazione del nuovo

regolamento europeo”. “Il percorso di confronto con il Governo –

chiude Confartigianato Trasporti Sardegna – si pone l’obiettivo di

definire quelle norme necessarie alla categoria per ottenere un

riequilibrio degli assetti di mercato e i giusti correttivi delle

condizioni contrattuali”.

Secondo le ultime analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato

Imprese Sardegna, la dinamica del prezzo del gasolio per autotrazione

a metà febbraio è cresciuto del 22,3% su base annua. L’analisi

evidenzia anche come il trend rilevato a fine gennaio del costo del

carburante nelle micro e piccole imprese del trasporto merci, per le

quali rappresenta pressoché l’intera spesa per prodotti energetici,

proietta su base annua un impatto di maggiori costi per 535 milioni di

euro, che si scarica interamente sui margini e il valore aggiunto

aziendale, considerato che il settore è addirittura in deflazione:

l’analisi degli ultimi dati dell’Istat indica che al terzo trimestre

2021 i prezzi della produzione nel trasporto merci sono in discesa

dell’1,2% rispetto ad un anno prima. La spinta sui costi riduce i

margini delle imprese di autotrasporto, penalizza la domanda di lavoro

e quella per investimenti, essenziali per favorire la transizione

green del comparto. Va infine ricordato che la bolla del gas colpisce

anche le imprese di autotrasporto che utilizzano il GNL.

In Sardegna, le 2.476 imprese di autotrasporto, di cui circa 1.500

artigiane, hanno veicolato oltre 14milioni di tonnellate, l’87% di

tutte le merci che vengono movimentate in nell’Isola. Questo settore

crea lavoro a oltre 7mila persone, con una dimensione media per

azienda di 2,8 addetti per ogni realtà. Al primo gennaio di

quest’anno, il settore isolano ha registrato una decrescita totale del

2,9%, di cui ben il 5,7% solo nel comparto artigiano. Dal 2009, in

Sardegna, è scomparso circa il 20% del tessuto imprenditoriale. A

livello provinciale a Cagliari le imprese registrate sono risultate

1.123 di cui 729 artigiane. Rispetto allo scorso anno, nel totale

delle imprese di autotrasporto merci, il calo registrato è del 2,9%. A

Nuoro sono 362 (di cui 259 artigiane), con un calo del 2,7%. A

Oristano sono 250 (185 artigiane) registrando un -2,3%. Infine a

Sassari ci sono 741 imprese, di cui 474 artigiane: le cancellate sono

il 3,0%.

I dati nazionali del sistema del trasporto e della logistica in Italia

hanno registrato effetti rilevanti dalla crisi economica generata

dalla pandemia, con modifiche profonde della domanda e dell’offerta di

mobilità. Nel 2020 il fatturato del comparto del trasporto e

magazzinaggio in Italia è sceso del 17,5%, di 4,6 punti più intenso

del calo del 12,9% registrato in Ue 27, con le imprese italiane del

settore che hanno contabilizzato minori ricavi per 28,8 miliardi di

euro. Il trasporto merci ha sofferto un calo dell’11,7% della

produzione manifatturiera, associato ad una riduzione del 10,3% dei

flussi di commercio estero. Il boom dell’e-commerce, conseguente ai

provvedimenti restrittivi e la sospensione di attività commerciali,

non si è traslato con la stessa intensità e rapidità nell’‘ultimo

miglio’ delle consegne: lo scorso anno, a fronte di un aumento del

34,5% delle vendite di e-commerce, il fatturato delle imprese dei

servizi postali e attività di corriere segna aumento che si ferma al

+4,4%.

Complicata anche la situazione occupazionale.

Giovani e camion è un binomio difficile da tenere insieme anche in

Sardegna, sia per i costi elevati per il conseguimento della patente,

sia per un lavoro impegnativo, che costringe a stare lontano da casa e

dagli affetti, che assicura retribuzioni magre. Ciò comporta la

carenza di figure professionali, situazione che non può essere colmata

finché le paghe non verranno portate a livelli economici adeguati

all’impegno della professione.

La mancanza di giovani è diventato un problema centrale per il mondo

dell’autotrasporto: gli autisti sono sempre meno e sono sempre più

anziani. La prospettiva, da scongiurare, è di un mercato che rischia

di “svuotarsi” nel momento in cui la generazione dei conducenti

“veterani” andrà in pensione, perché i nuovi professionisti non sono

sufficienti a colmare il gap.

Una boccata di ossigeno per il settore arriva dalla Legge di Bilancio

che prevede l’introduzione di un voucher per favorire i giovani

camionisti nelle spese per l’ottenimento della patente per il

trasporto merci.

Questo prevede un contributo all’80% con un tetto fissato a 2.500 euro

dell’importo per le patenti e le abilitazioni professioni. Il

contributo sarà concesso tra il primo aprile del 2022 e la fine del

2026. Lo stanziamento è pari a 6 milioni nel 2022 e 5 milioni all’anno

dal 2023 al 2026. Si attende ora un decreto del Ministero delle

Infrastrutture e Mobilità Sostenibili che definirà più precisamente le

modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio.

Si tratta, infatti, di una misura essenziale per consentire il

ricambio generazionale nel settore, dove si registra una drammatica

carenza di autisti per la scarsa attrattivitá della professione e gli

alti costi di formazione per l’acquisizione delle patenti.