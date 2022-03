Atto intimidatorio contro il Presidente di Coldiretti Sardegna. Il Pd: “Solidarietà e vicinanza a Battista Cualbu”

“Massima solidarietà e vicinanza a Battista Cualbu dopo il deplorevole episodio accaduto nelle scorse ore. Un gesto inqualificabile che colpisce chi lavora quotidianamente negli interessi del mondo agricolo e dell’agroalimentare sardo”. Anche i Consiglieri regionali del Partito Democratico si stringono attorno al presidente di Coldiretti Sardegna, vittima di un attentato intimidatorio. A Fonni, nella notte tra mercoledì e giovedì, ignoti hanno esploso degli spari davanti al garage della suocera di Cualbu e lasciato scritte intimidatorie con la bomboletta alla periferia del paese.

“In attesa che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda – si legge nel comunicato del gruppo dem –, condanniamo fermamente ogni atto minaccioso nei confronti di Battista Cualbu che, insieme a tutta Coldiretti Sardegna, da sempre lavorano per tutelare il comparto agricolo e agroalimentare isolano. In questo momento delicato per il mondo delle campagne, che ha bisogno di serenità e di sostegno quotidiano, ci auguriamo che Coldiretti e il suo presidente vadano avanti nel difficile lavoro che li vede in prima linea per migliorare il sistema agricolo e il benessere della società sarda”, concludono i consiglieri regionali del PD.