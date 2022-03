Assemini: l’ ulivo a Norma Cossetto è realtà

Approvata la proposta di fdi. l’8 marzo una cerimonia in piazza repubblica

Martedì 8 marzo, alle ore 09:00, in Piazza Repubblica ad Assemini, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, si terrà una cerimonia organizzata dal Circolo locale di Fratelli d’Italia per titolare un ulivo alla Martire delle foibe, Norma Cossetto. Alla Cerimonia, oltre ai cittadini, sono invitati a partecipare una delegazione del Comitato 10 febbraio, delle rappresentanze istituzionali, politiche e sociali.