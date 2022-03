Aspettando il 2 aprile: Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo

Accendere una luce sull’autismo. Mantenere viva l’attenzione su un disturbo sempre più frequente e talvolta ignorato dalle istituzioni e da chi dovrebbe prendersene carico.

Il disturbo dello spettro autistico si manifesta in età precoce (tra i 18 e i 36 mesi) e spesso si manifesta con difficoltà legate all’interazione e comunicazione sociale e con la presenza di interessi limitati e comportamenti ripetitivi.

Le ultime stime fatte dall’Istituto Superiore di Sanità rivelano che in Italia il disturbo dello spettro autistico colpisce 1 bambino ogni 77 e in generale circa 400 mila persone. In Sardegna le cose non vanno meglio: le cifre sono intorno alle 10 mila persone affette da questo disturbo.

Una situazione resa ancora più drammatica a causa delle lunghe liste d’attesa per la presa in carico dei piccoli pazienti autistici, per tutti i ragazzi che sono stati dimessi perché hanno compiuto i sedici anni di età poiché le istituzioni regionali hanno ridotto drasticamente il fondi per i centri di riabilitazione, per tutte le persone autistiche che hanno compiuto i 18 anni e per le quali il servizio sanitario nazionale non offre un’assistenza e terapie adeguate e che solo raramente costruisce insieme alle famiglie un progetto di vita e una presa in carico globale.

E’ per questi motivi che anche quest’anno l’Angsa Sassari, associazione genitori persone autistiche, ha organizzato una serie di iniziative in occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, per sensibilizzare e informare i cittadini sui disturbi dello spettro autistico.

La prima iniziativa in programma, prevista per mercoledì 30 marzo, è “In contatto con le emozioni” un seminario di formazione in cui interverrà la dottoressa Ica Manca, neuropsichiatra infantile dell’Uonpia di Sassari (Unità operativa di neuropsichiatria infantile). Il seminario si svolgerà presso il teatro dell’Oratorio salesiano Don Bosco nel quartiere di Latte Dolce ed è rivolto ai soci Angsa, all’A.S.D. PGS Don Bosco calcio A5 e agli educatori dell’Oratorio Salesiano Latte Dolce.

Le altre iniziative previste sono le seguenti:

“Illuminalo di blu”

Il 2 aprile l’Associazione aderisce alla campagna internazionale di Autism Speaks (organizzazione mondiale di promozione della ricerca sull’autismo) “Illuminalo di blu” (Light it up blue). I monumenti di molte città italiane e del mondo saranno illuminati di blu, il colore dell’autismo. A Sassari saranno illuminati di blu il palazzo Ducale del Comune di Sassari, il palazzo Bompiani sede della Direzione generale dell’AOU di Sassari, la Chiesa del Rosario del Comune di Osilo, il palazzo Baronale del Comune di Sorso e il palazzo comunale di Banari.

“Per un calcio inclusivo”

Sabato 2 aprile gli atleti dell’ASD Don Bosco scenderanno in campo per l’autismo durante le partite di campionato (CSI e FIGC) e indosseranno le magliette blu con un messaggio di sensibilizzazione nei campi sportivi dell’Oratorio salesiano di Latte Dolce. Dopo le partite tutti gli atleti saranno invitati per una serata di intrattenimento con musica, gonfiabili e trucca bimbi. Una serata di sport e inclusione per tutti gli atleti delle squadre di casa e gli ospitanti. Gli atleti che gareggeranno il giorno riceveranno un dono simbolico da parte dei soci dell’Angsa.

Il progetto “Per un calcio inclusivo” prosegue ormai da alcuni anni grazie alla stretta collaborazione con l’ASD PGS Don Bosco calcio a 5 e ha lo scopo di includere i ragazzi con disturbo dello spettro autistico nelle squadre della società.

“Raccontiamo l’autismo…3^ edizione”

“Raccontiamo l’autismo” è un’iniziativa rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado, con lo scopo di affrontare le tematiche di inclusione e di conoscenza del disturbo dello spettro autistico. L’iniziativa prevede la realizzazione di elaborati (disegno, poesia, lettera, video) che saranno pubblicati sui canali social dell’associazione (@angsasassari). Collegato a questo evento è il progetto di sensibilizzazione nelle scuole “L’amico speciale” portato avanti in questi mesi sia in presenza e dove non possibile anche in modalità on line.

“Staffetta Blu”

Domenica 24 aprile 2022. Angsa Sassari aderisce alla Staffetta blu per l’autismo, un’iniziativa promossa dall’Angsa nazionale, che partirà dalla Sardegna e attraverserà tutte le regioni d’Italia. L’evento, organizzato dalla nostra associazione, consiste in una camminata lungo la tappa Z15 del Sentiero Italia (sentiero tracciato dal CAI) in località Monte Corrasi. L’idea è quella di percorrere e di far conoscere il patrimonio naturale della nostra isola ai nostri ragazzi e alle loro famiglie e per accendere i riflettori sul tema dell’autismo.