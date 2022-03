ASCE Sardegna per l’attuazione della Riforma Psichiatrica

L’ASCE Sardegna si schiera al fianco dell’Associazione Sarda per l’Attuazione della Riforma Psichiatrica, una straordinaria realtà costituita a Cagliari nel 1986 con lo scopo di promuovere la piena attuazione della Legge di Riforma Psichiatrica n. 180/78 e la legge di Riforma Sanitaria n. 833/78.

Da allora ha svolto una incessante attività a sostegno delle persone con sofferenze mentali e delle loro famiglie, in tutta la Sardegna.

Dal 2007 ha la sede centrale in pochi locali presso la Cittadella della Salute, a fianco al Centro di Igiene Mentale di via Romagna, a Cagliari.

Ora l’ASARP è sotto attacco

Dopo 15 anni, e nonostante la sua insostituibile attività, è stata invitata perentoriamente a lasciare i locali che sarebbero necessari all’ARES (l’Azienda Regionale della Salute) perché destinati a misteriose e “improcrastinabili attività aziendali e lavorative in genere”. Si dà il benservito, insomma, senza individuare una soluzione di riserva.

advertisement

“Sembra che l’ASARP dia fastidio a qualcuno, non si sa a chi e per quale motivo. Di sicuro c’è il danno (enorme) che ricadrebbe sull’Associazione e sulla sua utenza, non solo del territorio di Cagliari ma di tutta la Sardegna, sempre che l’intento di sfrattarla sia confermato”, sostiene la Presidenza dell’ASCE.

Abbiamo comunicato all’ASARP la nostra solidarietà e sosteniamo la petizione:

https://www.facebook.com/100000514208250/posts/5830909750269441/