Artijanus7Artijanas – aju-aja.it – webinar 2022 – save the date!

Al via dal 16 marzo al 6 aprile il ciclo di seminari organizzato da tools dedicato ad artigiani e imprese artigiane operanti in sardegna. grandi novità in arrivo per il calendario eventi e attivita’ 2022!

Inizia il ciclo di seminari 2022 del progetto culturale che si prefigge di creare uno spazio virtuale e territoriale per alimentare con nuove idee tutti i settori dell’artigianato e favorire lo scambio produttivo derivante dall’incontro tra mestieri d’arte e mondo del design. Grandi nomi e temi importanti che dal 16 marzo al 6 aprile animeranno i webinar dedicati ad artigiani e imprese artigiane operanti in Sardegna.

Cagliari, 11 marzo 2022 – ArtiJanus/ArtiJanas, il progetto sperimentale di cultura del design e dell’artigianato promosso e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, con la direzione scientifica e artistica di Triennale Milano, la direzione operativa di Innois s.r.l., la collaborazione della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e la direzione organizzativa di Tools s.r.l., entra nel vivo del programma 2022 e presenta le date dei suoi webinar dedicati ad artigiani e imprese artigiane operanti in Sardegna.

Dal 16 marzo al 6 aprile quattro webinar, sotto la direzione organizzativa di Tools, animeranno un ricco calendario di incontri curati da esperti del settore del marketing, della comunicazione, dei social media e dell’organizzazione aziendale. Sono dedicati ad artigiani e imprese artigiane sarde che vogliono approfondire temi legati all’autenticità/originalità dei manufatti, al patrimonio culturale, al carattere territoriale delle produzioni, alla commercializzazione e comunicazione digitale dei prodotti, al project financing e alla gestione delle PMI. Il programma completo dei webinar è consultabile su www.aju-aja.it/seminari/ e l’iscrizione è obbligatoria. Se si è artigiani operanti in Sardegna, ci si può registrare sul sito cliccando su uno degli eventi per ricevere tutte le informazioni di accesso alla piattaforma utilizzata per i webinar, che verranno inviate via mail. È possibile partecipare a tutti i seminari. Inoltre, nelle prossime settimane verrà presentato nel dettaglio il calendario eventi per la stagione 2022 che prevede, tra le altre cose, l’esposizione in Homo Faber a Venezia di alcuni pezzi delle collezioni di alto artigianato dei settori ceramico e tessile oggetto della prima edizione di Artijanus/Artijanas.

I WEBINAR

16 MARZO 2022 – 16:00

EREDITÀ OLIVETTIANA: GLI ARTIGIANI E LA CULTURA OGGI

Marco Peroni, ideatore e direttore editoriale della rivista La Rapidissima e ideatore e fondatore dell’Associazione Quinto Ampliamento.

23 MARZO 2022 – 16:00

IL VERNACOLARE NEL PROGETTO DI IDENTITA’

Marco Tortoioli Ricci, Presidente della Associazione italiana design della comunicazione visiva (AIAP), docente di Metodologia del Progetto e curatore di progetti specifici all’Isia di Urbino e docente di Brand Design dei territori all’Accademia di Belle Arti ‘Pietro Vannucci’ di Perugia.

30 MARZO 2022 – 16:00

DAL BUDGET ALLA COSTRUZIONE DEL PREZZO

Patrizio Monfardini, Professore associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Cagliari

06 APRILE 2022 – 16:00

ONLINE E ARTIGIANATO: NUOVI CANALI PER NUOVI MERCATI

Martina Capriotti, Co-founder di Mirta.

I DOCENTI

MARCO PERONI

Laureato in Lettere Moderne – Storia contemporanea, è ideatore e direttore editoriale della rivista La Rapidissima, un house organ che intende raccontare e nutrire la riqualificazione delle Officine ICO di Ivrea (oggi patrimonio Unesco) a cura della nuova proprietà Icona Srl. Con Antonio Calabrò e Alberto Zambolin è ideatore e fondatore dell’Associazione Quinto Ampliamento, con sede a Ivrea, che promuove in tutta Italia i valori dell’economia civile e le intuizioni di Adriano Olivetti, costruendo un network di organizzazioni che abbatte i confini fra mondo profit e non profit per immaginare nuove strategie per favorire l’innovazione sociale. In questo contesto si occupa, in particolare, di condurre e coordinare il tavolo di riflessione sul tema del rapporto fra cultura e impresa.

MARCO TORTOIOLI RICCI

Presidente della Associazione italiana design della comunicazione visiva (AIAP) è docente di Metodologia del Progetto e curatore di progetti specifici all’Isia di Urbino e dal 2014 docente di Brand Design dei territori all’Accademia di Belle Arti ‘Pietro Vannucci’ di Perugia. Dal 1989 al 1992 è Art Director presso lo studio Dolcini Associati (PU), nel 1993 fonda di Bcpt Associati (Pg) con cui sviluppa progetti di identità e branding aziendale e, nel 2003, la cooperativa Co.Mo.Do di cui è tuttora presidente con cui sviluppa progetti di formazione, ricerca, comunicazione etica e innovazione sociale. Svolge attività di design consultant per importanti società private e pubbliche (Mondadori, Applicando, Emu, Margaritelli, Apple Italia, Regione Umbria, Festival dei Teatri di Santarcangelo, Fondazione Umbria Jazz, Fontanot scale, Parqueterie Berrichonne, Poltronova, Tagina Ceramiche, Ferrero Legno, Fiera Milano, Lafarge Roofing Italia, Merker, Fondazione Olivetti, Torino World Design Capital 2008, Etimos, Sviluppumbria, Jordan Government Ministry of Tourism,, Buenos Aires Centro Cultural Chacra del los Remedios) e dal 1993 é direttore artistico per il marchio Listone Giordano nel mondo.

PATRIZIO MONFARDINI

Professore associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Cagliari, ha un dottorato in Economia delle Aziende Pubbliche ottenuto presso l’Università degli Studi di Siena. Attualmente è coordinatore del corso di laurea triennale in Economia e gestione aziendale presso l’Ateneo di Cagliari. Ha vasta esperienza di didattica e formazione professionale per aziende pubbliche e private ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche sui temi della misurazione e valutazione della performance e del controllo di gestione.

MARTINA CAPRIOTTI

Martina Capriotti, classe 1989, nasce in un in un piccolo paese della Romagna che lascia per spostarsi a Roma, dove consegue una Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e una Laurea Magistrale in General Management, entrambe presso la LUISS Guido Carli. La sua carriera in consulenza strategica in Boston Consulting Group la porta a Milano, dove conosce Ciro Di Lanno, diventato in seguito co-founder di Mirta, e poi in Corea e Giappone nel 2017, dove lavora a stretto contatto con aziende del lusso locali. In Asia percepisce un forte interesse per il Made in Italy ma un altrettanto forte difficoltà delle aziende Italiane nell’operare nel mercato asiatico. Decide così di trovare una soluzione per contribuire a portare le bellezze dell’Italia nel mondo, ed è così che nel 2019, con il rientro in Italia dall’Asia, nasce Mirta.