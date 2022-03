Arianna Casoli sceglie SpeedHouse e la Mustang #14

Arianna Casoli sceglie SpeedHouse e la #14 Ford Mustang

Automobilismo: Arianna Casoli sceglie SpeedHouse e la Ford Mustang #14

nuova sfida, nuovo numero, nuovi colori

vincitrice per quattro volte dei Trofei EuroNASCAR, detiene record di vittorie

guiderà la Ford Mustang #14 schierata dalla SpeedHouse nella sua settima stagione in EuroNASCAR

Automobilismo: Reggio Emilia – Una nuova sfida attende Arianna Casoli nella stagione 2022 della NASCAR Whelen EuroSeries.

Vincitrice per ben quattro volte dei Trofei EuroNASCAR, la pilotessa italiana salirà quest’anno sulla Ford Mustang blu e bianca numero 14 schierata da SpeedHouse nella divisione EuroNASCAR 2.

Questo nuovo capitolo nella storia agonistica di Arianna porta in dote un nuovo numero, il 14, legato a doppio filo alla sua storia della sua famiglia.

“#LadyNASCAR”, come è soprannominata con affetto dai suoi tifosi, farà del suo meglio per conquistare il quarto titolo Lady Trophy, che stabilirebbe un record tra tutti i Trofei EuroNASCAR, e la seconda corona del Legend Trophy in carriera.

Arianna ha debuttato nella NASCAR Whelen Euro Series nel 2016 e, nel corso delle stagioni, ha fatto significativi progressi da quella sua prima volta al volante delle potenti V8 americane.

Si è laureata campionessa del Lady Trophy nel 2016, 2019 e 2021 e ha conquistato inoltre il titolo Legend Trophy nel 2020.

Con ben 32 successi nel Lady Trophy, la pilotessa italiana deteniene anche il record per il maggior numero di vittorie di sempre in uno qualsiasi dei Trofei della NASCAR europea.

Arianna non vede l’ora di iniziare la sua settima stagione in EuroNASCAR: “Sono davvero felice di poter far parte del progetto creato da Lucas Lasserre con SpeedHouse.

Conosco Lucas da alcuni anni e ho sempre apprezzato la sua determinazione e il modo di affrontare le corse: sempre col sorriso ma deciso e professionale.

Lucas ha una forte personalità ed è un pilota molto veloce che sa come coniugare competitività e lo spritio di appartenenza tipico del mondo EuroNASCAR.”

“Lasserre si è fatto notare nella NASCAR europea come pilota, ma sono sicura possa fare grandi cose anche con il suo team, grazie al suo entusiasmo e alla sue capacità tecniche, sportive e umane.

Sono convinta che il programma che abbiamo preparato insieme mi aiuterà a crescere ulteriormente.

Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera!” ha detto Arianna, che ha una Top5 assoluta come miglior risultato in carriera.

“Spero di poter riabbracciare di nuovo i fans nel paddock e poter godere a pieno della grande armonia del circus EuroNASCAR.

Il mio obiettivo è sempre lo stesso: divertirmi e migliorarmi.”

Arianna siederà al volante della #14 Ford Mustang portando un tocco di rosa ai tradizionali colori blu e bianco, assieme al suo ormai iconico e fedele gecko, che da anni identifica il suo nome e le sue vetture racing.

“Come pilota e come persona punto sempre a migliorarmi costantemente, a crescere e provo ad essere un esempio per le nuove generazioni, in particolar modo per le ormai tante pilotesse donna.

Questa sarà la mia settima stagione in EuroNASCAR, avrò un nuovo numero e nuovi colori, aggiungerò un tocco di rosa senza rinunciare al mio geco che mi accompagnerà in questo nuovo capitolo della mia carriera.

Non vedo l’ora di scendere in pista il 14 e 15 marzo a Valencia!”

Due volte Campione EuroNASCAR e terzo nel 2021 nella classifica EuroNASCAR PRO, Lucas Lasserre è sia pilota che team owner di SpeedHouse.

L’eclettico francese è molto contento di dare il suo benvenuto ad Arianna nel suo team: “Come Team Owner, sono davvero felice di poter confermare che Arianna Casoli sarà dei nostri a cominciare dalla stagione 2022.

Arianna porterà con se tutta la sua esperienza in EuroNASCAR e l’allegria che da sempre la contraddistingue con il suo sorriso!

E’ tutto pronto in casa SHR, sarà io in prima persona a seguirla in veste di coach e a condividere con lei tutta la mia esperienza per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati.

Con lei i valori di SpeedHouse sono totalmente rispettati: corse, stile e divertimento! Benvenuta in Blu Ary!” ha concluso Lasserre, che in questa stagione ha rinforzato il suo team con l’arrivo di Marco Raggi in veste di Direttore Sportivo e di Clément De Proyart nel ruolo di Communication Manager.

La stagione 2022 della NASCAR Whelen Euro Series scatterà il 14 e 15 maggio sul leggendario tracciato di Valencia, in Spagna.

Le qualifiche e le gare saranno trasmesse in live streaming sulle piattaforme social di Arianna e dell’EuroNASCAR: YouTube, Facebook, Twitch and Motorsport.tv.