Archeologika 2022: a Cabras 2 giorni di eventi

ARCHOELOGIKA 2022: A CABRAS 2 GIORNI DI EVENTI. DICHIARAZIONI CHESSA E MURONI

Verso Archeologika 2022: venerdì 4 e sabato 5 marzo a Cabras una due giorni di eventi culturali e scientifici dedicati allo stato dell’archeologia in Sardegna e alle sue prospettive di valorizzazione a livello internazionale.

L’annuncio di Gianni Chessa (assessore regionale al Turismo): “Archeologika 2022 si svolgerà a settembre nella splendida cornice del Bastione di Saint Remy a Cagliari”. Anthony Muroni (Presidente della Fondazione Mont’e Prama): “La mission della Fondazione è fare da cerniera fra istituzioni pubbliche, mondo della ricerca, associazioni, soggetti privati e operatori culturali per azioni comuni e non più disarticolate”

CAGLIARI – Cabras, il paese dei Giganti di Mont’e Prama, è la prima delle tappe di avvicinamento ad Archeologika 2022, la seconda edizione del progetto pensato dall’assessorato del Turismo della Regione Sardegna per promuovere a livello nazionale e internazionale l’immagine della Sardegna e del suo immenso patrimonio archeologico.

L’appuntamento è per venerdì 4 e sabato 5 marzo, presso il centro polifunzionale del paese dell’Oristanese, dove, assieme ad esperti e studiosi, ci saranno anche i rappresentanti delle istituzioni, a partire dall’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa: “La collaborazione fra Regione Sardegna e Fondazione Mont’e Prama, che porterà al grande appuntamento del settembre 2022, Archeologika, da me fortemente voluto nella splendida cornice del Bastione Saint Remy di Cagliari, inizia con un confronto a tutto campo, che fornirà spunti molti utili”.

Anche l’edizione del 2022 di Archeologika gode del patrocinio del MiC e conta su una proficua collaborazione con le soprintendenze archeologiche, le amministrazioni comunali interessate e il sistema delle imprese locali.

E a Cabras, infatti, saranno presenti, tra gli altri, il rappresentante del Ministero della Cultura per la Sardegna, i Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le provincie di Sassari e Nuoro e il presidente dell’Anci regionale.

I due giorni di eventi culturali e scientifici rappresentano un momento importante anche per la Fondazione Mont’e Prama: il 5 marzo si insedierà ufficialmente la commissione che avrà il compito di scegliere il nome del direttore della Fondazione.

Le domande pervenute sono 24 da tutta Italia.

La commissione giudicherà i profili dei candidati ed entro maggio uscirà il nome del direttore. Il presidente Anthony Muroni evidenzia l’importanza dell’appuntamento di Cabras: “La Fondazione Mont’e Prama inizia le sue attività partendo da quella che è la sua vocazione e, in fondo, la sua missione: fare da cerniera fra istituzioni pubbliche, mondo della ricerca, associazioni, soggetti privati e operatori culturali per azioni comuni e non più disarticolate. In quest’ottica vanno letti i quattro diversi momenti congressuali di questi due giorni”.

Non mancheranno le sorprese legate alle ultime straordinarie scoperte nel sito archeologico di Mont’e Prama, con i risultati degli ultimi studi portati avanti dai ricercatori, anche attraverso l’esame del DNA dei reperti rinvenuti nell’area degli scavi.

IL PROGRAMMA:

PRIMA GIORNATA: venerdì 4 marzo

Si parte alle ore 15.30, con un convegno che vedrà la partecipazione di alcune società di gestione dei siti e dei luoghi della cultura della Sardegna. Un’occasione per illustrare buone pratiche, avanzare proposte, individuare percorsi strategici nella gestione dei siti, non ultima la creazione di accordi di rete e la collaborazione tra i siti nel panorama regionale. Introduce i lavori Anthony Muroni (Presidente della Fondazione Mont’e Prama). Intervengono Cristiano Erriu (Direttore del Centro Servizi per le Imprese), Sara Fadda (Società di Gestione Sémata Società Cooperativa) e Miriam Spano (Società di Gestione Barlares s.a.s).

A seguire, alle ore 17.30, si svolgerà il convegno dal titolo “Bioarcheologia a Mont’e Prama, un approccio multidisciplinare”. Intervengono Salvatore Rubino, Luca Bonoroli, Raimondo Zucca e Vittorio Mazzarello.

SECONDA GIORNATA: SABATO 5 marzo

Alle ore 10, è in programma l’insediamento della Commissione Scientifica della Fondazione Mont’e Prama composta da Christian Greco, Fulvia Lo Schiavo, Gert Burgers, Simonetta Angiolillo e Pierpaolo Forte. La commissione sarà chiamata a valutare le 24 candidature tra le quali sarà scelto il nuovo direttore della Fondazione.

Alle ore 11 appuntamento con il grande convegno di presentazione di Archeologica 2022. Intervengono Andrea Abis (Sindaco di Cabras), Gianni Chessa (Assessore regionale del Turismo), Patricia Olivo (Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna), Monica Stochino (Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari), Bruno Billeci (Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro), Anthony Muroni (Presidente della Fondazione Mont’e Prama), Emiliano Deiana (Presidente Anci Sardegna), Maurizio De Pascale (Presidente della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano), Alberto Moravetti (Presidente designato del Comitato Scientifico della Fondazione Mont’e Prama), Emanuele Lilliu (Presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura) e Giorgio Murru (Direttore Scientifico di Archeologica 2022)

Cagliari, li 2 marzo