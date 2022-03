Archeoclub d’Italia: fiaccolata ad Avellino per l’Ucraina

Ilenia D’Oria (Presidente Archeoclub D’Italia sede Avellino) : “In un momento così tragico e così drammatico, vedere tante persone qui scevre di ruoli , di contesti e di sigle è stato davvero emozionante e commuovente.

La Comunità ucraina presente all’iniziativa davvero ha dato un senso a quello che stavamo facendo e c’è stato un passaggio di luce perché ognuno di noi ha acceso vicendevolmente la propria candela!”.

advertisement

Grande successo della fiaccolata svoltasi ad Avellino per la pace nel Mondo.

E Oggi – Martedì 8 Marzo a Venezia, la camminatrice della pace Vienna Cammarota che a 72 anni, a fine Aprile, partirà a piedi per Pechino. Vienna alle ore 11 e 30 al Lazzaretto Nuovo sarà a disposizione della stampa per un messaggio di pace nel giorno dedicato alla donna!

Vienna Cammarota ( Guida Ambientale Escursionistica, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia nel Mondo) : “La guerra non mi ferma: partirò e raggiungerò Pechino a piedi!”.

Con la camminatrice della pace – OGGI – Martedì 8 Marzo – ore 11 e 30 – Venezia – Lazzaretto Nuovo.

“La luce come segno di speranza che possa illuminare i cuori in modo silenzioso ma loquace in una dimensione che sia più orientata alla solidarietà, al bene comune e all’attenzione verso il prossimo. Dunque il mondo della cultura si apre e si direzione attenzionando i temi sociali.

Più di 50 tra associazioni, enti, hanno preso parte ad “Accen…Diamo La Pace” iniziativa promossa dall’Archeoclub D’Italia Nazionale ed ideata dall’Archeoclub D’Italia sede di Avellino. In un momento così tragico e così drammatico, vedere tante persone qui scevre di ruoli , di contesti e di sigle è stato davvero emozionante e commuovente.

La Comunità ucraina presente all’iniziativa davvero ha dato un senso a quello che stavamo facendo e c’è stato un passaggio di luce perché ognuno di noi ha acceso vicendevolmente la propria candela”.

Lo ha affermato Ilenia D’Oria, Presidente dell’Archeoclub D’Italia sede di Avellino, al termine della fiaccolata per la pace svoltasi con successo ieri sera ad Avellino.

“Insieme tutto il mondo dell’associazionismo culturale con i cittadini dall’Ucraina: FAI, Archeoclub d’Italia, ProLoco, Unicef, la Comunità “Laudato Sì”! Insieme le associazioni culturali, Unicef, Movimento Italiano Disabili, Associazione Ucraini, Comuni irpini Avellino in testa, la Comunità “Laudato Sì”.

Il tutto con il patrocinio morale di Archeoclub D’Italia nazionale, Provincia di Avellino, Comune di Avellino, Comune di Atripalda, Comune di Mirabella Eclano, Comune di Mercogliano, Comune di Monteforte Irpino, Comune di Montefredane.

Eravamo in centinaia, partendo da Piazza della Libertà, alle vie principali di Avellino.

La dimensione della cultura si apre, infatti, a una pluralità di parametri valoriali e interventi sottesi ad alimentare il senso della solidarietà – ha affermato Ilenia D’Oria, Presidente di Archeoclub D’Italia sede di Avellino – e dell’attenzione per il prossimo, facendo leva sui presupposti filantropici della socialità e su quei circuiti tesi alla costruzione della libertà e della pace.