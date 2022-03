Archeoclub D’Italia a Venezia con Vienna Cammarota e ad Avellino per la fiaccolata della pace

Martedì 8 Marzo sarà a Venezia, la camminatrice della pace Vienna Cammarota che a 72 anni partirà a piedi per Pechino. Vienna alle ore 11 e 30 al Lazzaretto Nuovo sarà a disposizione della stampa per un messaggio di pace nel giorno dedicato alla donna!

Vienna Cammarota ( Guida Ambientale Escursionistica, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia nel Mondo) : “La guerra non mi ferma: partirò e raggiungerò Pechino a piedi!”.

Con la camminatrice della pace – Martedì 8 Marzo – ore 11 e 30 – Venezia – Lazzaretto Nuovo.

E si allarga il fronte per la fiaccolata nazionale ad Avellino in Piazza della Libertà, Domani – Lunedì 7 Marzo – alle ore 17 e 30!

“ACCEN….DIAMO LA PACE….!”

Lunedì – 7 Marzo – Ore 17 e 30 – più di 50 Associazioni – Piazza della Libertà – Avellino – Storie – testimonianze – fiaccole accese da tutto il mondo della cultura e del volontariato!

Insieme il Movimento Italiano Disabili e l’Associazione Ucraini!

Ilenia D’Oria (Presidente Archeoclub D’Italia sede Avellino): “Ci saranno anche cittadini dall’Ucraina ma soprattutto avremo insieme per la pace: FAI, Archeoclub d’Italia, ProLoco, Unicef, la Comunità “Laudato Sì”! Crescono le adesioni a “ACCEN ….DIAMO LA PACE…” la fiaccolata che vedrà unita la cultura per la pace. Insieme le associazioni culturali, Unicef, Movimento Italiano Disabili, Associazione Ucraini, Comuni irpini Avellino in testa, la Comunità “Laudato Sì”, ora siamo più di 50 tra associazioni culturali, movimenti, case editrici, volontariato, enti pubblici!”

“La guerra non mi ferma. Partirò per la Cina e raggiungerò Pechino a piedi, nella speranza che con la cultura del cammino possa trasmettere anche messaggi di pace! Voglio conoscere meglio gli altri popoli. Vorrei imparare anche le loro tradizioni e diversità perché le diversità non devono incutere timore ma possono solo arricchirci. Io porterò con me la Bandiera dell’Italia, ma in questo momento vorrei portare con me i colori del Mondo. Sto realizzando delle foto – cartoline di tutti quei luoghi italiani che sto visitando in preparazione a questa grande impresa.

Ai cittadini che incontrerò consegnerò proprio queste foto – cartoline ma anche immagini del bello che incontrerò lungo il percorso. Partirò da un luogo bello, importante e simbolico: Lazzaretto Nuovo di Venezia. Simbolico perché è il posto che vide la nascita del primo Green Pass nella storia dell’Umanità, importante in quanto oggi grazie al grande lavoro di Archeoclub D’Italia nelle persone di Gerolamo e Giorgia Fazzini è eco – museo vero laboratorio sui cambiamenti climatici, bello perché la Laguna è testimonianza del bello. Attraverserò ben 15 Nazioni fino a Pechino. Regalerò le foto – cartoline dell’Italia ai popoli, ai cittadini e spero anche ai rappresentanti dei rispettivi Governi ed Istituzioni. Partirò da Venezia, attraverserò i Balcani, la Bulgaria, la Turchia, la Georgia l’Azerbaigian, Iran, Turkmenistan, Tajikistan, Kirghizistan, Kazakhistan, Mongolia, Cina. Cosa farò dopo la Cina? Il Giro del Mondo di Verne”.

Lo ha affermato Vienna Cammarota Guida Ambientale Escursionistica, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia nel Mondo. Vienna, Martedì 8 Marzo, sarà in visita al Lazzaretto Nuovo di Venezia, proprio nel cuore della Laguna e alle ore 11 e 30, nei luoghi dai quali partirà per Pechino a fine Aprile, sarà a disposizione della stampa che vorrà incontrarla in anteprima.

La camminatrice, sempre sorridente, della pace come l’hanno già definita sarà in visita nel giorno in cui il Mondo festeggerà la donna: Martedì 8 Marzo!

E la stampa internazionale le sta dedicando già spazio: “De Venecia a Pekín es el recorrido que hará a pie Vienna Cammarota, que, a sus 72 años, seguirá los pasos de Marco Polo para dar a conocer el patrimonio italiano“, ha scritto in queste ore l’EFE, l’Agenzia di Stampa Nazionale della Spagna.

E Archeoclub D’Italia scende in campo per la pace con grande determinazione! Domani, ad Avellino, Fiaccolata Nazionale, in piazza della Libertà con “Accen…Diamo La Pace…”

“Ci saranno anche cittadini dall’Ucraina ma soprattutto avremo insieme per la pace: FAI, Archeoclub d’Italia, ProLoco, Unicef, la Comunità “Laudato Sì”! Crescono le adesioni a “ACCEN ….DIAMO LA PACE…” la fiaccolata che vedrà unita la cultura per la pace. Insieme le associazioni culturali, Unicef, Movimento Italiano Disabili, Associazione Ucraini, ha affermato Ilenia D’Oria, Presidente di Archeoclub D’Italia sede di Avellino – Comuni irpini Avellino in testa, la Comunità “Laudato Sì”, ora siamo più di 50 tra associazioni culturali, movimenti, case editrici, volontariato, enti pubblici.

Il tutto con il patrocinio morale di Archeoclub D’Italia nazionale, Provincia di Avellino, Comune di Avellino, Comune di Atripalda, Comune di Mirabella Eclano, Comune di Mercogliano, Comune di Monteforte Irpino, Comune di Montefredane”. E si allarga il fronte della fiaccolata nazionale che ci sarà ad Avellino Lunedì 7 Marzo dalle ore 17 e 30 in Piazza della Libertà. Ora le realtà che hanno aderito sono più di 50 tra associazioni culturali, movimenti, enti.

“Si allarga il fronte della pace per la fiaccolata da noi programmata per Lunedì 7 Marzo ed avremo anche cittadini dall’Ucraina.

Saremo tanti, centinaia, per una fiaccolata statica in Piazza della Libertà, ad Avellino. Il mondo della cultura accende una luce sul messaggio di pace. Tutti insieme: Movimento Italiano Disabili, Associazione Ucraini, Archeoclub D’Italia, Unicef e tante realtà culturali, daranno vita ad una fiaccolata statica in Piazza Libertà contro la guerra, per la pace, per l’Ucraina.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’associazione culturale Archeoclub d’Italia Avellino, è stata accolta con disponibilità e immediatezza da tantissime associazioni presenti sul territorio – ha proseguito Ilenia D’Oria – da enti, Comuni, istituzioni, case editrici e vedrà anche la partecipazione della Consulta provinciale studentesca, ma anche del Movimento Italiano Disabili e dell’Associazione Ucraini.

La dimensione della cultura si apre, infatti, a una pluralità di parametri valoriali e interventi sottesi ad alimentare il senso della solidarietà e dell’attenzione per il prossimo, facendo leva sui presupposti filantropici della socialità e su quei circuiti tesi alla costruzione della libertà e della pace.

Il Comitato UNICEF di Avellino, che da sempre si occupa di assistenza umanitaria per i bambini e le loro madri in tutto il mondo, partecipa all’iniziativa di Archeoclub con il progetto “Una Pigotta per la pace”, attuato mediante la realizzazione di una Pigotta attraverso i laboratori virtuali minuziosamente descritti sulle pagine social del Comitato.

All’inizio della fiaccolata ciascun partecipante accenderà una candela, simbolo di speranza, predittiva di una luce che possa illuminare il cuore e il cammino di tutti. Tante luci, tutte insieme, “silenziose ma loquaci” nell’intento di raccontare la pace.

Il senso della vita si fa pieno e trova la sua ragion d’essere nella misura in cui non si viva solo per se stessi ma per quanti chiedono di fermarsi e incrociare i loro sguardi: tutti abbiamo bisogno di una mano da stringere.

L’Archeoclub di Avellino, pertanto, ringrazia profondamente le associazioni, i Comuni e tutti coloro che hanno aderito e sostengono l’iniziativa”.

Ecco l’elenco nuovamente aggiornato :

Archeoclub D’Italia – FAI delegazione di Avellino – Pro Loco di Montefredane – Associazione Ucraini Irpini – Comitato UNICEF di Avellino – Fondazione Sistema Irpinia – Itinerando l’Irpinia – Associazione italiana sindrome “X-Fragile” – Movimento Italiano Disabili – Comunità locale trasformativa “Laudato sì” – Consulta Provinciale Studentesca UDS – Associazione Gioventù Pro Volturara G. Palatucci – Associazione Arcobaleno – Associazione CVS – Festa Viaggi – Avellino Letteraria – Casa Editrice Il Papavero – Editore Scuderi – Legambiente – SMMIHRC – Pro Loco Avellino – Pro Loco Atripalda – Confraternita Santa Monica, Atripalda – Istituto di Psicosintesi- Centro di Avellino – UIL Scuola RUA – Teatro d’Europa (Cesinali, Av)

Associazione “Idea Atripalda” – Associazione culturale ACO – Circolo Culturale “Francesco Solimena” – Comitato per la salvezza della Dogana – Università Irpina del Tempo libero – Associazione della Terza Età XXXIII Avellino – Avellino Oltre lo Sport – Pax Christi Avellino – Limina Teatro – Associazione C.H.I.R.S. ODV – wwwItalia – Rossoquadro – Parole Tra Noi Leggere –Amica Sofia – Delta 3 Edizioni – Accademia dei Dogliosi – Mediavox Magazine – Franco Zungri – Irpinia Insieme –

Iniziativa patrocinata da:

Archeoclub d’Italia nazionale – Provincia di Avellino – Comune di Avellino – Comune di Atripalda – Comune di Mercogliano – Comune di Mirabella Eclano – Comune di Monteforte Irpino – Comune di Montefredane.

In Sicilia ieri grande successo ha ottenuto #UKRAINEFREEDOM ai piedi dell’Acropoli di Paternò!

“La cultura c’è. Ieri sera dall’Acropoli di Paternò, abbiamo lanciato un forte messaggio di pace. Dall’Acropoli di Hybla Major un messaggio di pace. Un luogo che vive una sacralità antica, che affonda le sue radici nel passato più lontano. Chiese, santuari, templi che parlano di convivenza e accoglienza. Un’Acropoli che è stata luogo di incontro tra diversi popoli – ha affermato Francesco Finocchiaro, Presidente di Archeoclub D’Italia “Ibla Mayor” di Paternò – baluardo a difesa di un vasto territorio, un’opportunità per tante etnie. Siculi, Greci, Romani, Visigoti, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Francesi, Spagnoli.

Un luogo che ha visto anche le atrocità della guerra con i bombardamenti del 1943, ancora impressi nella memoria della città che ha ottenuto la medaglia d’oro al valore. Oggi l’acropoli è un luogo di pace e contemplazione, uno spazio di spiritualità e trascendenza. Da questa terra, da questo antico vulcano, un sussurro potente è rivolto ai grandi della terra. Pace. Pace, Pace”.