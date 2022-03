“Aquila Libera” (Smilax Pop records) è il titolo del nuovo singolo di Mario Ermito in duetto con la cantautrice Linda D

E’ disponibile da oggi, venerdì 25 marzo su Apple Music e da domani su tutte le piattaforme digitali.



Il brano racconta il viaggio necessario da compiere attraverso noi stessi per trarre il meglio da ogni situazione e spiccare il volo. Le voci di Mario e Linda si fondono perfettamente con la melodia facendoci emozionare e motivare, caratteristica indispensabile in questo periodo storico.

«”Aquila libera” è un vero e proprio inno alla libertà, plana su corde emozionali con una delicatezza che solo un’aquila ha la capacità di fare – racconta Mario Ermito a proposito del brano – quando mi hanno proposto di collaborare con Linda D a questo progetto, non ho esitato un secondo e ho subito accettato. La realizzazione di questo singolo è avvenuta in un modo unico e quasi surreale perché tutto si è svolto in un solo pomeriggio. Dopo l’incontro con Linda, in un piccolo studio sito nel centro di Roma ho ascoltato e inciso per la prima volta quella che poi è stata la versione definitiva del brano. Un evento raro e allo stesso tempo straordinariamente emozionante, in gergo cinematografico si direbbe “buona la prima”. Quel pomeriggio a cantare non è stata solo la mia voce, ma il mio cuore. Spero possiate emozionarvi nell’ascoltare questo nostro inedito».