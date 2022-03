Approvata la delibera che affida all’IZS l’incarico di acquistare i vaccini contro la Bluetongue sierotipo 4 degli ovini



“Sono state già acquistate ben 600mila dosi e altrettante verranno poi acquistate per combattere il virus BTV4. – commenta così l’approvazione il coordinatore regionale Lega Sardegna per Salvini Premier, Dario Giagoni – Tali acquisti serviranno a vaccinare per intero tutti gli animali presenti nelle aziende ritenute ad alto rischio e gli agnelli da rimonta di tutte le altre aziende isolane. L’obiettivo – prosegue Giagoni – è quello di scongiurare la circolazione virale immunizzando l’intero patrimonio delle aziende ad alto rischio del territorio regionale; infatti storicamente da quelle zone soggette a maggior rischio è sempre partita la circolazione virale.

Inoltre sempre all’istituto Zooprofilattico è stato affidato l’acquisto della tubercolina, indispensabile per la diagnosi della tubercolosi bovina (MTBC). Su quest’ultimo punto ciò che maggiormente ci preme sottolineare è il fatto che le attività di controllo saranno effettuate per tutto il 2022 e su tutto il territorio regionale. Il lavoro di squadra e di semplificazione – conclude l’esponente del carroccio – condotto dal Servizio Veterinario dell’Assessorato della Sanità e dallo stesso IZS è la carta vincente per dare risposte a un comparto fondamentale per tutta l’economia isolana.”