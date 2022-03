Primo Concorso di Composizione Musicale “Grazia Deledda” indetto dalla Scuola Civica di Musica di Nuoro

Sono cinque le sezioni tra cui scegliere: Musica corale, Musica moderna, Musica contemporanea, Musica popolare e Orchestra da camera. Iscrizioni entro il 30 aprile 2022.

Sono aperte le iscrizioni al Primo Concorso di Composizione Musicale “Grazia Deledda”, indetto dalla Scuola Civica di Musica di Nuoro in occasione del centocinquantesimo anniversario dalla nascita della scrittrice nuorese premio Nobel per la letteratura nel 1926.

Il concorso, riservato a compositori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d’età alla pubblicazione del bando, prevede la possibilità di presentare una composizione inedita per candidato, ispirata alle opere di Grazia Deledda, che non abbia partecipato a precedenti concorsi, non sia stato eseguita in pubbliche occasioni o diffusa tramite web, né trasmessa in altri contesti o attraverso ulteriori modalità, né interamente o in forma parziale.

Il Primo Concorso di Composizione Musicale “Grazia Deledda”, si articola in cinque sezioni, tra le quali Musica corale, Musica moderna, Musica contemporanea, Musica popolare e Orchestra da camera.

advertisement

La domanda di iscrizione, corredata dall’apposito modulo, dalla partitura in formato PDF, dalla copia del documento di identità in corso di validità, curriculum vitae in forma discorsiva (massimo 3000 caratteri) e da una breve descrizione della composizione (massimo 1500 caratteri), dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2022, all’indirizzo di posta elettronica scuola.civica@comune.nuoro.it. I compositori potranno, inoltre, allegare un file audio opzionale relativo all’elaborato presentato.

Le partiture presentate saranno sottoposte alla valutazione di una giuria di riconosciuta competenza professionale nel campo specifico riservato a ciascuna sezione.

La giuria, per ciascuna sezione in concorso, individuerà i brani che verranno eseguiti in prima assoluta nella serata finale di proclamazione dei vincitori, prevista nei mesi di maggio-giugno 2022. Al termine dell’esecuzione verrà decretato il vincitore per ciascuna sezione del concorso, cui sarà assegnato un premio di cinquecento euro. A ciascun finalista sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, consultare il seguente link.

É possibile rivolgersi alla segreteria della Scuola Civica di Musica di Nuoro dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 20, contattando il numero 375 5282076 o scrivendo una mail all’indirizzo: scuola.civica@comune.nuoro.it