Aou Sassari: Oculistica del Marino in piena attività

AOU SASSARI – ASL SASSARI – L’Oculistica del Marino in piena attività

Aou Sassari: l’Oculistica del Marino in piena attività

Non è stato effettuato nessuno “sfratto” dei locali né sospesa l’attività.

L’Aou di Sassari individua una stanza aggiuntiva al piano terra per migliorare l’operatività del servizio ambulatoriale dell’Asl sassarese

advertisement

Sassari 30 marzo 2022 –

«Nessuna sospensione dell’attività dell’ambulatorio di Oculistica dell’ospedale Marino di Alghero.

I lavori di ristrutturazione e ammodernamento delle sale operatorie per la loro classificazione Iso-5, non hanno interrotto la sua operatività».

Lo comunicano il direttore generale dell’Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, e il direttore sanitario del presidio ospedaliero Alghero-Ozieri, Gioacchino Greco.

Anzi, a breve, l’ambulatorio potrà avere anche un locale aggiuntivo e ampio al piano terra, oltre alle tre stanze di cui già dispone.

È stata individuata, infatti, una stanza al piano terra, ampia e funzionale.

L’Aou sta provvedendo ad adeguare il locale per permettere all’Ingegneria clinica dell’Asl di trasferire le apparecchiature dal primo piano al pian terreno, affinché il professionista possa svolgere al meglio la sua attività. Un’azione che consentirà quindi di migliorare il servizio e implementarlo.

«La chiusura temporanea delle sale operatorie dell’ospedale Marino, per i lavori necessari a potenziarne la funzionalità, ha comportato lo spostamento temporaneo di parte delle attività dell’ambulatorio di Oculistica all’ospedale Civile per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori di adeguamento – afferma il direttore generale dell’Aou di Sassari –.

In ogni caso l’attività di Oculistica, come avviene per Ortopedia, grazie al coordinamento con la Asl, verrà assicurata all’ospedale Civile».

Sono già iniziati i lavori per l’adeguamento della sala operatoria del Marino che consentiranno di avere un locale moderno e tecnologico, con nuove schermature anti raggi X, quindi sarà rifatto l’impianto di condizionamento e del ricambio dell’aria.

Sarà installata una macchina per il trattamento dell’aria che consentirà alla sala di avere le caratteristiche di sala Iso 5, richiesta per gli interventi di chirurgia protesica e ortopedia, e comunque per tutti gli interventi di durata superiore a 60 minuti.

Saranno installate, poi, nuove porte ermetiche a tenuta d’aria.

Tra i lavori previsti anche il rifacimento delle linee dei gas medicali e l’adeguamento dell’impianto elettrico.

Si sta procedendo, inoltre, anche con alcuni lavori edili di adeguamento strutturale.

Il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Alghero, Gioacchino Greco, specifica inoltre che «l’attività di Oculistica all’ospedale civile, potrà usufruire della Terapia intensiva che, passata l’emergenza Covid, sta attualmente dando supporto alle specialità mediche presenti nel nosocomio algherese, e ciò anche in funzione del completamento del percorso di accreditamento definitivo, in fase di definizione».

«L’ambulatorio di terapia laser – conclude Spano – rimarrà comunque aperto sino al suo trasferimento al piano terra, accanto alle altre sale del Servizio».

Per il direttore del presidio algherese, Greco, «non esiste nessuna interruzione del servizio né dell’attività assistenziale ma, anzi, un potenziamento dell’attività di Oculistica, così come delle altre specialità presenti agli ospedali Marino e Civile di Alghero, oggetto di importanti lavori di adeguamento strutturale e tecnologico come si attendevano da anni».