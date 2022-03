Annunci borse lavoro in Sardegna

WEBINAR SULLE OFFERTE DI LAVORO PER LA STAGIONE TURISTICA 2022 IN SARDEGNA

Il 18 marzo prossimo dalle 10.30 alle 11.30 si terrà “Candidati con Aspal” un seminario online aperto a tutti i lavoratori del settore turistico della Sardegna . Saranno presentate le offerte del settore ricettivo e della ristorazione per la prossima stagione estiva con

l’obiettivo di favorire l’incontro dei lavoratori con le aziende e sarà spiegato il funzionamento della borsa lavoro, le modalità di pubblicazione del Curriculum all’interno del SIL e le modalità di candidatura. L’incontro online è organizzato dal CPI di Olbia. Per info scrivere a: aspal.cpiolbia@regione.sardegna.it.

SEMINARI PER SEIZE THE SUMMER

Si chiama Seize the Summer with EURES 2022

(www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2022) ed è l’evento dedicato al lavoro stagionale nei settori turismo, ospitalità e ristorazione che si svolgerà online il 22 marzo prossimo

nell’ambito dell’European Job Days – eventi di recruiting organizzati dalla rete EURES.

Sarà l’occasione per chi cerca nuove opportunità di lavoro all’estero di sostenere colloqui, avere informazioni per vivere e lavorare nelle nove nazioni che aderiscono all’iniziativa, ottenere una consulenza individuale dai consulenti EURES. Le aziende che invece cercano

personale potranno pubblicare offerte di lavoro, incontrare candidati motivati e con competenze linguistiche, provenienti da tutta la UE/SEE.

Per dare un supporto ai partecipanti e prepararli all’evento lo sportello EURES ha previsto due webinar informativi sulla piattaforma Teams: il 7 marzo 2022 (15,00- 16,30) si terrà un incontro è dedicato alle aziende che vogliono reclutare personale il 14 marzo 2022 (15,00-16,30 invece sarà dedicato ai i candidati alla ricerca di lavoro. Per avere maggiori informazioni si può contattare l’Aspal a questo indirizzo: aspal.eures@aspalsardegna.it

ANNUNCI BORSA LAVORO

Le domande per gli annunci sono digitali.

Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

TIROCINI

A Iglesias cercano 1 tirocinante banconiere di bar ed 1 tirocinante addetto alla contabilità.

A Sestu cercano 2 tirocinanti disegnatori tecnici.

A Macomer cercano 2 tirocinanti disegnatori

tecnici.

A Cagliari cercano 1 tirocinante impiegato amministrativo.

A Samatzai cercano 1 tirocinante commesso vendite.

ORISTANO

A Oristano cercano 1 educatore per disabili, 1 animatore culturale, 1 addetto alla segreteria.

Si offre contratto a tempo determinato.

TUILI

A Tuili cercano 1 banconiere di bar. Si offre contratto a tempo determinato.

OTTANA

Ad Ottana cercano 1 falegname. Si offre contratto a tempo determinato.

CARBONIA

A Carbonia cercano 1 addetto carico e scarico merci. Si offre contratto a tempo determinato.

GHILARZA

A Ghilarza cercano 1 muratore. Si offre contratto a tempo determinato.

SESTU

A Sestu cercano 1 ragioniere contabile. Si offre contratto a tempo determinato.

ELMAS

Ad Elmas cercano 1 ingegnere elettronico. Si offre contratto a tempo determinato.

NULVI

A Nulvi cercano 1 panettiere. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLACIDRO

A Villacidro cercano 1 responsabile area servizi. Si offre contratto a tempo determinato.

ORISTANO

Ad Oristano cercano 1 addetto a biblioteche e professioni assimilate, 1 muratore ed 1 manovale. Si offre contratto a tempo determinato.

SINISCOLA

A Siniscola cercano 1 barista, 2 aiuto cuochi di ristorante, 1 lavapiatti, 2 cuochi di ristorante, 1 esercente di gelateria, 2 camerieri di bar. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 1 ginecologo. Si offre contratto a tempo indeterminato.

OLBIA

Ad Olbia cercano 3 camerieri di ristorante, 2 camerieri di bar, 2 barman, 1 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.

BUDONI

A Budoni cercano 2 responsabili dei servizi di ricevimento e portineria in albergo, 4 addetti al ricevimento negli alberghi, 2 portieri di notte, 2 maitre d’hotel, 5 barman, 5 camerieri di

sala, 2 chef de cuisine, 3 pasticcieri e cioccolatai, 3 cuochi capi partita, 3 aiuto cuochi di ristorante, 2 governanti in esercizi alberghieri, 6 commis ai piani, 1 addetto stipendi e paghe,

2 camerieri di ristorante, 1 aiuto cameriere di ristorante, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 cuoco capo partita, 1 cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

MONASTIR

A Monastir cercano 2 attori, 2 batteristi, 1 artista nelle forme di cultura popolare. Si offre contratto di collaborazione.

CUGLIERI

A Cuglieri cercano 1 addetto al ricevimento negli alberghi. Si offre contratto a tempo determinato.

ALGHERO

Ad Alghero cercano 1 cuoco pizzaiolo e 2 manovali agricoli. Si offre contratto a tempo determinato.

DORGALI

A Dorgali cercano 1 addetto alla reception negli alberghi, 2 aiuto camerieri ai piani, 1 addetto alle pulizie di interni. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 1 operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia. Si offre contratto a tempo determinato.

ABBASANTA

Ad Abbasanta cercano 2 aiuto barman. Si offre contratto a tempo determinato.

OROSEI

Ad Orosei cercano 1 lavapiatti, 3 camerieri di sala, 2 cuochi di ristorante, 2 autisti privati, 2 aiuto cuochi di ristorante, 2 cuochi di albergo. Si offre contratto a tempo determinato.

BOSA

A Bosa cercano 1 badante. Si offre contratto a tempo indeterminato.

ARMUNGIA

Ad Armungia cercano 1 educatore professionale. Si offre contratto a tempo determinato.

CALASETTA

A Calasetta cercano 1 addetto alla pulizia delle camere, 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

CARBONIA

A Carbonia cercano 1 pasticciere artigianale. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLASIMIUS

A Villasimius cercano 4 camerieri di ristorante, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 aiuto cameriere di ristorante, 1 cameriere di ristorante, 1 bagnino, 1 economo di albergo, 1 addetto al ricevimento negli alberghi, 1 portiere di albergo, 1 portiere di notte, 1 governante ai piani, 1 aiuto cameriere ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

ALGHERO

Ad Alghero cercano 1 educatore professionale, 1 operatore socio sanitario. Si offre contratto a tempo indeterminato.

DOLIANOVA

A Dolianova cercano 2 assistenti sociali. Si offre contratto a tempo indeterminato.

LANUSEI

A Lanusei cercano 3 fisioterapisti. Si offre contratto di lavoro autonomo.

TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 1 barista. Si offre contratto a tempo determinato.

SANTA MARIA COGHINAS

A Santa Maria Coghinas cercano 1 colf. Si offre contratto a tempo determinato.

STINTINO

A Stintino cercano 3 primi commis, 3 camerieri di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 2 piastrellisti e 2 muratori. Si offre contratto a tempo indeterminato.

VILLASIMIUS

A Villasimius cercano 2 elettricisti. Si offre contratto a tempo determinato.

BITTI

A Bitti cercano 1 esercente di distributore carburanti. Si offre contratto di lavoro autonomo.

PALAU

A Palau cercano 2 installatori riparatori di impianti di telecomunicazione con contratto a

tempo determinato ed 1 agente di commercio con contratto di collaborazione.

ARBOREA

Ad Arborea cercano 1 agente di vendita. Si offre contratto a tempo determinato.

OLBIA

Ad Olbia cercano 1 apprendista commesso di vendita ed 1 addetto alla contabilità generale con contratto a tempo determinato.

SASSARI

A Sassari cercano 1 apprendista commesso di vendita ed 1 agricoltore, 1 addetto alla contabilità, 2 installatori impianti di condizionamento, 1 addetto alle consegne, 1 addetto

allo spostamento merci con contratto a tempo determinato e 3 agenti di commercio concontratto di lavoro autonomo.

ZEDDIANI

A Zeddiani cercano 1 panettiere. Si offre contratto a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

A Quartu Sant’Elena cercano 1 addetto alla redazione di capitolati tecnici. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 1 responsabile commerciale ICT con contratto di collaborazione ed 1 addetto alla contabilità con contratto a tempo indeterminato.

IGLESIAS

A Iglesias cercano 1 banconiere di bar. Si offre contratto a tempo determinato.

SANTA MARIA COGHINAS

A Santa Maria Coghinas cercano 2 cuochi di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

SAN TEODORO

A San Teodoro cercano 2 portieri di notte, 2 aiuto camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

IGLESIAS

A Iglesias cercano 1 operatore socio sanitario, 1 assistente domiciliare. Si offre contratto a tempo determinato.

LA MADDALENA

A La Maddalena cercano 2 aiuto camerieri ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 5 aiuto camerieri di ristorante, 1 barista, 2 barman, 1 receptionist, 6 camerieri di sala, 6 lavapiatti, 1 gelataio, 1 pasticciere artigianale, 10 chef, 6 aiuto cuochi di ristorante, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 primo commis, 2 camerieri di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

PULA

A Pula cercano 2 camerieri di sala, 1 cameriere di ristorante, 1 cuoco capo partita, 1 giardiniere, 2 facchini. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLAGRANDE STRISAILI

A Villagrande Strisaili cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 lavapiatti, 2 camerieri di sala, 2 camerieri di albergo, 1 barman, 1 addetto al ricevimento negli alberghi, 1 estetista. Si offre

contratto a tempo determinato.

VALLEDORIA

A Valledoria cercano 2 camerieri di ristorante, 1 lavapiatti, 1 barista. Si offre contratto a tempo determinato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

SAN SPERATE

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, per sede di San Sperate, assume con selezione articolo 16, 2 conduttori di macchinari per il movimento terra. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 22 al 28 marzo. Info nel CPI di Assemini.

SODDI’

Il comune di Soddì assume per il cantiere 6 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande entro il 10 marzo. Info nel CPI di Ghilarza.

ALGHERO

L’Università degli studi di Sassari assume con selezione articolo 16, 1 conduttore di trattore.

Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 21 al 25 marzo. Info nel CPI di Alghero.

IGLESIAS

Il comune di Iglesias assume per il cantiere 2 impiegati tecnici. Il contratto sarà a tempo determinato, per 10 mesi. Domande entro l’11 marzo. Info nel CPI di Iglesias.

SASSARI

L’Università degli studi di Sassari assume con selezione articolo 16, 1 agricoltore/operaio agricolo esperto in colture in pieno campo. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 14 al 18 marzo. Info nel CPI di Sassari.

NUORO

Il comune di Nuoro assume con selezione articolo 16, 1 operatore cimiteriale. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 14 al 25 marzo. Info nel CPI di Nuoro.

SASSARI

L’Azienda regionale Emergenza Urgenza della Sardegna assume con selezione articolo 16, 42 addetti all’informazione nel call center. Il contratto sarà a tempo determinato, per un anno.

Domande dal 7 al 18 marzo. Info nel CPI di Sassari.

TERRALBA

Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese assume con selezione articolo 16, 3 idraulici. Il contratto sarà a tempo determinato, per 2 mesi. Domande dal 9 al 15 marzo. Info nel CPI di Terralba.

CAGLIARI

L’Enas assume con selezione articolo 16, per diverse sedi in Sardegna, 8 esecutori tecnici idraulici. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 28 febbraio al 9 marzo. Info

nel CPI di Cagliari.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Avviamento a selezione articolo 16 Provincia di Nuoro. Info nel CPI di Nuoro

Avviamento a selezione articolo 16 Università degli studi di Sassari. Info nel CPI di Sassari Cantiere comunale Sarroch. Info nel CPI di Assemini sede decentrata Pula. Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comune Banari. Info nel CPI di Bonorva, Cantiere comunale Bottidda. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comune Lula. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comunale Lunamatrona. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere Lavoras comune Gairo. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere comunale Ulassai. Info nel CPI di Lanusei

Avviamento a selezione articolo 16 CPA Orosei. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere comune Nule. Info nel CPI di Ozieri

LEGGE 68

SASSARI. 3 Baristi/Camerieri

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 3 baristi/camerieri iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 2 o 3 mesi. Domande dal 14 al 25 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 1 Cameriere

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 1 cameriere iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 7 al 17 marzo. Info nel CPI di

appartenenza.

SERRAMANNA. Impiegato/Assistente clienti

Un’azienda cerca per la sede di Serramanna 1 Impiegato/Assistente clienti iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 8 nei CPI di Sanluri e San Gavino Monreale. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 7 al 18 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

SELARGIUS. 1 Addetto vendite

Un’azienda cerca per la sede di Selargius 1 addetto vendite iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 4 al 14 marzo. Info nel CPI di

appartenenza.

SANLURI. 2 Centralinisti non vedenti

L’Azienda regionale della Salute (Ares), per la sede di Sanluri, cerca 2 centralinisti non vedenti iscritti nell’apposito elenco della legge 113/85 e della legge 68/99 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 14 al 25 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

UTA. 1 Impiegato/Ausiliario laboratorio

Un’azienda cerca per la sede di Uta 1 impiegato/ausiliario laboratorio iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì.

Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 27 febbraio al 10 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

PORTO TORRES. 4 Aiuto commessi

Un’azienda cerca per la sede di Porto Torres 4 aiuto commessi iscritti alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà di apprendistato o a tempo indeterminato. Domande dal 28 febbraio all’11 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

PORTO TORRES. 1 Aiuto commesso

Un’azienda cerca per la sede di Porto Torres 1 aiuto commesso iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il

contratto sarà di apprendistato o a tempo indeterminato. Domande dal 28 febbraio all’11 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 1 Amministrativo

L’Inail cerca per la sede di Cagliari 1 amministrativo iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena, Senorbì, Carbonia, Iglesias, Sanluri e San Gavino Monreale. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 21

febbraio al 14 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 1 operatore telefonico addetto all’assistenza clienti per azienda con sede a Cagliari. Info nel CPI di Cagliari

Elenco ammessi 1 operatore fast food per azienda con sede a Olbia. Info nel CPI di Olbia Elenco ammessi 1 commesso per azienda con sede a Olbia. Info nel CPI di Olbia

Elenco ammessi 1 operaio generico per azienda con sede a Uta. Info nel CPI di Cagliari

I SEMINARI OLINE DEI CPI

Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al proprio CPI indicando nome e cognome, data di nascita, titolo e data del seminario.

CPI CAGLIARI cpicagliari.seminari@aspalsardegna.it

Orientarsi al Programma Garanzia Giovani. Una guida alle opportunità del Programma rivolto ai giovani under 35, 15 marzo ore 10

Resto al Sud: un incentivo alla creazione d’impresa. Informazioni sull’incentivo per la creazione d’impresa rivolto a persone tra i 18 e i 55 anni, 16 marzo ore 10

Cerchi lavoro? Costruiamo il tuo percorso. Informazioni e strumenti per rendere efficace e attiva la ricerca del tuo lavoro, 17 marzo ore 10

Mettersi in proprio per ripartire. Informazioni e strumenti per fare i primi passi, 23 marzo ore 10

Scrivere un buon curriculum vitae nell’era digitale. Informazioni e strumenti per scrivere in autonomia un cv valorizzante, 24 marzo ore 10

Orientarsi al Programma Garanzia Giovani. Una guida alle opportunità del Programma rivolto ai giovani under 35, 29 marzo ore 10

Come passare dall’idea al progetto d’impresa. Informazioni e strumenti per progettare con il Business Model Canvas, 30 marzo ore 10

CPI NUORO aspal.cpinuoro@regione.sardegna.it

Elevator pitch: come presentarsi e descrivere le proprie competenze professionali efficacemente in due minuti, 10 marzo ore 10

Art. 16 e cantieri comunali: come fare una candidatura online, 10 marzo ore 16

La conoscenza di sè e l’importanza di un percorso di orientamento nella costruzione del proprio progetto professionale, 11 marzo ore 10

I rapporti di lavoro subordinato e gli incentivi alle assunzioni: Panoramica sulle principali tipologie di contratti di lavoro subordinato, sgravi contributivi ed incentivi economici, 15

marzo ore 16

Legge 68/99: Preselezioni e Avviamenti a selezione: modalità di partecipazione, 15 marzo

ore 16

Portale Anpal: Modalità di accesso, iscrizione e ricerca attiva, 17 marzo ore 10

Orientarsi verso il futuro: Supporto alla scelta formativa, universitaria e professionale, 17 marzo ore 16

L’offerta formativa: catalogo regionale e Cipa, 21 marzo ore 10

SelfiEmployment: Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, 22 marzo ore 10

Tecniche della attiva ricerca del lavoro, 22 marzo ore 16

Business Model Canvas: creare il proprio progetto professionale allineandolo con le proprie risorse, capacità e personalità, 23 marzo ore 10

Art. 16 e cantieri comunali: come fare una candidatura online, 24 marzo ore 16

La conoscenza di sè e l’importanza di un percorso di orientamento nella costruzione del proprio progetto professionale, 28 marzo ore 10

CPI QUARTU SANT’ELENA aspal.cpiquartusantelena@regione.sardegna.it

Programma Garanzia Giovani: in cosa consiste, quali requisiti, come aderire, quali sono le misure previste dal programma, 10 marzo ore 10

Orientamento Sportivo- Panoramica delle istituzioni che regolano il settore, contratti e forme di lavoro in ambito professionistico, d’impresa e associato, 14 marzo ore 10

L.68- Dal collocamento obbligatorio al collocamento mirato: dal collocamento obbligatorio all’inserimento mirato, 15 marzo ore 10

Identità e ruolo dei Centri per l’Impiego, chi siamo e cosa facciamo, 16 marzo ore 10

Borsa lavoro: come aderire agli avviamenti on line ai cantieri comunali e art. 16 e/o candidarsi per selezioni aziende private, 21 marzo ore 10

Principali regole ed errori da evitare per un C.V. vincente, 22 marzo ore 10

Cercare Lavoro online: il cambiamento è adesso. Suggerimenti, siti internet, strategie e modalità efficaci per la ricerca del lavoro, 23 marzo ore 10

Il mondo del lavoro, oggi e domani- Mercato del lavoro e occupazione in Sardegna. Le nuove professioni. Le competenze delle nuove professioni di oggi e del futuro, 24 marzo ore 10