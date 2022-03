Anche in Sicilia tutti pazzi per il nuovo orologio, in fila dalla notte per comprarlo

In fila per 24 ore in via Ruggero Settimo, a Palermo, per aggiudicarsi i cento pezzi dell’orologio MoonSwatch da 250 euro. In centinaia già da ieri sera si sono accalcati con code lunghissime per comprare i primi pezzi lanciati con una campagna di marketing in una decina di punti vendita in tutta Italia dalla Swatch e dalla Omega. A Palermo, una delle piazze italiane prescelte, sono arrivati in tantissimi da tutta la Sicilia e hanno resistito anche diverse ore senza dormire pur di non perdere il posto in fila

“Siamo partiti alle 4 del mattino da Ragusa – racconta Giancarlo – per noi che sogniamo gli orologi anche la notte non è un problema, siamo dei collezionisti”. Accanto a lui la signora Carmela si siede su uno sgabello: “Mio figlio mi ha chiesto questo orologio per regalo della sua laurea e sono qui da diverse ore”.

Neil Armstrong indossava al polso un Omega Speedmaster quando sbarcò sulla Luna nel luglio del 1969. L’iconico orologio fu l’unico ad essere usato e consentito dalla NASA nelle missioni spaziali. Da allora lo Speedmaster Omega, noto per la sua precisione, forza e affidabilità, è entrato nella leggenda partecipando a sei allunaggi. Fu il primo orologio ad essere indossato sulla Luna, da qui l’appellativo, “Moonwatch” = Orologio della Luna. Oggi questo cronografo sportivo è così richiesto perché considerato un’icona dell’esplorazione spaziale e dello stile.

Da oltre mezzo secolo Omega Speedmaster è l’orologio degli astronauti per le più importanti e incredibili avventure nello spazio. Ecco perché la notizia della collaborazione con Swatch per realizzare una versione accessibile del suo iconico cronografo Speedmaster ha messo in fila centinaia di persone davanti ai negozi Swatch.

La nota dell’azienda

In seguito alle numerose segnalazioni di code nei propri punti vendita, l’azienda ha pubblicato una nota sui propri canali social. “Non ci aspettavamo di ritrovarvi così numerosi presso i nostri negozi. Anche noi – scrivono i titolari dello store palermitano sulla pagina Facebook – siamo elettrizzati per la nuova collezione e condividiamo il vostro entusiasmo. Vi ricordiamo che il prodotto non è limitato e sarà nuovamente disponibile. Vi invitiamo ad evitare code eccessive e assembramenti “.

