Altroconsumo: il 22 marzo si festeggia la Giornata mondiale dell’acqua

Relativamente alle infrastrutture idriche italiane, vi è l’intervista a Silvia Meniconi, professoressa di idraulica dell’Università degli studi di Perugia, la quale spiega ad Altroconsumo, che a causa delle ingenti perdite di acqua dovute alla vetustà delle infrastrutture idriche, le bollette continueranno a lievitare ed i costi per sostituirle sono alte. I gestori infatti pagano anche l’acqua persa e non fatturata, così come l’energia necessaria a potabilizzarla e pomparla in rete, il cui costo è di circa il 10-50% del costo dell’acqua. Oltre ai mancati introiti ed ai maggiori costi, occorre riflettere anche su altre conseguenze come le emissioni di CO2 che potrebbero ridursi senza questo spreco di energia.

Se da una parte troviamo capoluoghi virtuosi, che nell’ultimo quadriennio hanno meritoriamente abbassato le tariffe è il caso di Bologna (meno 8,9%) e Milano (meno 1,8%) , sulla sponda opposta incontriamo i centri in cui gli aumenti ci sono stati, eccome. E in gran parte a doppia cifra, con punte superiori persino al 20%: è quanto è successo a Cagliari (22,4%), Trieste (22,6%), L’Aquila (24,9%) e Potenza (25,9%) .Le tariffe dell’acqua sono molto differenziate, perché non vengono stabilite né a livello nazionale né a livello regionale. Solo in due regioni, Puglia e Sardegna, è in vigore una tariffa idrica unica. Tra le 74 province considerate quelle del Centro Italia sono mediamente più care, seguite da quelle del Sud. Invece al Nord l’acqua ha in media costi inferiori.

Anche se non sembra, purtroppo sono tante le occasioni quotidiane in cui lo spreco è dietro l’angolo: dall’igiene personale alle pulizie di casa fino all’irrigazione delle piante, spesso consumiamo molta più acqua di quella che realmente ci serve.

Per tale motivo, il contributo che possiamo dare noi consumatori per contribuire a ridurre gli sprechi e conseguentemente anche le nostre spese in bolletta è veramente importante:

1) applichiamo degli aeratori nei rubinetti che riducono il flusso dell’acqua; 2) facciamo la doccia piuttosto che il bagno; 3) usiamo il pulsante di interruzione del flusso dello sciacquone per evitare di sprecare 35 metri cubi di acqua all’anno a famiglia; 4) compriamo modelli di elettrodomestici più efficienti e, soprattutto, utilizziamoli a pieno carico; 5) in giardino ed in terrazzo scegliamo un impianto di irrigazione a goccia ed innaffiamo piante e vasi nelle ore in cui l’acqua evapora meno; 6) riutilizziamo l’acqua piovana o quella per cucinare.

Mattana Francesco, Rappresentante Regione Sardegna