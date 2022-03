Ad incidere in negativo i maggiori costi dei mangimi

Allevamenti di suini: in Sardegna esclusi il 78% degli allevamenti dagli indennizzi

Allevamenti di suini, Tore Piana centro studi agricoli – suinicoltura in Sardegna – esclusi dagli aiuti degli indennizzi 34.451 capi riproduttori, il 52% (scrofe) su un totale di 66.451 presenti in Sardegna.

Lo stabilisce, tra l’altro, la delibera 9/46 del 24 marzo 2022 della giunta regionale, che esclude chi alleva sino a 10 scrofe. Si tratta di un errore macroscopico, che impone di correggere la delibera di giunta, che prevede indennizzi di 150 euro a capo, con lo stanziamento di 4,8 milioni ritenuti insufficienti dal CSA.

Un’ingiustizia macroscopica, quanto inserito nella delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 9/46 del 24 Marzo 2022, ad affermarlo Tore Piana Presidente del Centro Studi Agricoli, la delibera prevede un indennizzo al comparto Suinicolo Sardo, gravemente colpito dal Covid 19 ed ora dall’aumento dei costi dei mangimi.

L’indennizzo prevede un importo di 150 euro a capo per un massimo di 250 capi, con esclusione di tutte le aziende agricole che hanno meno di 10 capi riproduttori (scrofe), questo significa, secondo i calcoli del CSA, escludere dall’aiuto il 52% dei capi suini in Sardegna, cioè ben 34.451 capi.

I dati sono quelli presi dalla Banca Dati Nazionale, che per la Sardegna prevede, al 31.12.2021 un numero di 12.998 aziende che in Sardegna allevano Suini e in queste aziende agricole, regolarmente registrate e censite, sono presenti ben 66.451 capi riproduttrici ( scrofe e scrofette).

Se come riferimento si considera il numero delle aziende escluse, la percentuale arriva al 83 %, perché delle 12.998 aziende solo il 17% circa, ha in allevamento più di 10 capi riproduttori (scrofe). Con questi numeri si capisce che il contenuto della Delibera, contiene una palese ingiustizia che non può essere assolutamente accettata dal comparto agricolo Sardo.

Come CSA, crediamo che sia un errore causato da una svista, che possa essere corretto urgentemente.

Ecco perché il Centro Studi Agricoli, CHIEDE urgentemente di ritirare la DGR 9/46 del 24.3.2022 ed apportare le dovute correzioni, inserendo tutti i capi presenti negli allevamenti Sardi, magari escludendo i primi 4 capi, oggi classificati come uso familiare, d’altronde lo stabilisce una delibera precedente e la stessa autorizzazione che si presenta, con la DUAP, prevede 4 riproduttori femmina, che vengano classificati come uso familiare, afferma con durezza Tore Piana.

Inoltre chiediamo una deroga affinché questi indennizzi vengano pagati senza richiedere la regolarità contributiva. Lunedì scriveremo una mail via PEC all’Assessora con la nostra richiesta ufficiale di modificare la Delibera, sanando così una macroscopica ingiustizia al comparto Suinicolo Sardo, conclude Piana.