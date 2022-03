Alghero: Polizia di Stato arresta 29enne

Alghero: La Polizia di Stato arresta un 29enne per detenzione di arma clandestina, ricettazione, porto d’armi abusivo e minaccia aggravata.

Alghero: nella mattinata del 27 febbraio u.s. la Polizia di Stato, e precisamente gli agenti del Commissariato di Alghero, sono intervenuti presso un noto Hotel di Alghero, perché era stato segnalato un ragazzo, il quale stava distruggendo la stanza che occupava e aveva minacciato l’inserviente dell’Hotel con una pistola.

Dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale il ragazzo è stato trovato in possesso di due pistole di cui una autentica ed una “a salve” ma alterata in modo da renderla offensiva.

Da ulteriori accertamenti è risultato che una delle pistole era compendio di furto risalente al 2016.

Il giovane è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Alghero per detenzione di arma clandestina, ricettazione, porto d’armi abusivo e minaccia aggravata.

Lo stesso ragazzo nella mattinata del 25 febbraio u.s. era stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato, detenzione di materiale esplodente e getto di cose pericolose.

Infatti, secondo alcune testimonianze, nella notte tra il 24 ed il 25 febbraio u.s., il 29enne avrebbe fatto scoppiare un grosso petardo danneggiando il muretto del cortile di pertinenza di un’abitazione.

Non si esclude che i due episodi siano collegati tra loro.