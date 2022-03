Al Teatro Verdi le star del concertismo internazionale

Sul palco del Verdi le star del concertismo internazionale: Oberlinger e I sonatori della Gioiosa Marca

I Grandi interpreti della Musica

Dopo il sold out di Arturo Brachetti

Arrivano sul palco le star del concertismo internazionale Dorothee Oberlinger e i Sonatori de la Gioiosa Marca

“Vivaldi e la Natura”

Teatro Verdi venerdì 25 marzo ore 20.30

Dopo il grande evento inaugurale che ha registrato 2 sold out portando sul palco del Verdi il grande Arturo Brachetti la stagione prosegue con le star del concertismo internazionale.

Venerdì 25 marzo alle 20,30 grande attesa per il concerto di Dorothee Oberlinger:

acclamata flautista tedesca considerata tra gli esponenti più apprezzati a livello internazionale del suo strumento.

Ospite dei più importanti teatri dal 2009 Dorothee è direttrice musicale dell’Arolser Barockfestspiele a Bad Arolsen.

Ha assunto la carica di direttore musicale del Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, un festival di due settimane con più di 50 eventi che si svolgono nel Castello di Potsdam Sanssouci, dove dirige regolarmente anche proprie produzioni di opera barocca.

Dal 2002 collabora come solista con rinomati ensemble e orchestre barocche, tra cui i Sonatori de la Gioiosa Marca che saranno con lei sul palco del Verdi.

Nato nella città veneta di Treviso (nota nel Rinascimento come “Marca Gioiosa“) l’ensemble i Sonatori de la Gioiosa Marca si dedica da più di 25 anni all’esecuzione di musiche antiche su strumenti d’epoca.

Il programma della serata “Vivaldi e la Natura” proporrà una selezione di concerti e sonate del compositore veneziano che traggono ispirazione dalla natura.

Vivaldi nelle sue composizioni filtra immagini, situazioni, sensazioni fondendole in un’unica azione musicale.

Compositore eccezionale nel panorama settecentesco Vivaldi si libera delle forme schematiche tardo barocche per ricreare una “musica della natura” che descrive:

una stagione dell’anno, uno scenario naturale, un elemento spaziale, uno stato notturno, delle voci zoomorfe.

Tra i brani in programma:

“ La Pastorella” – Concerto RV 95 in Re maggiore per flauto dolce, 2 violini, violoncello e b.c.

Concerto RV 95 in Re maggiore per flauto dolce, 2 violini, violoncello e b.c. “La Tempesta di Mare” – Concerto RV 433 Op.X n°1 in Fa magg.per flauto, archi e b.c. Allegro- Largo-Presto .

Concerto RV 433 Op.X n°1 in Fa magg.per flauto, archi e b.c. Allegro- Largo-Presto . “La Notte” – Concerto RV 104 in Sol minore per flauto dolce, 2 violini, violoncello e b.c.

Concerto RV 104 in Sol minore per flauto dolce, 2 violini, violoncello e b.c. “l Gardellino” – Concerto RV 428 Op X n° 3 .

Prossimi appuntamenti

Ancora un concerto dedicato al fascino della musica antica quello con il grande violinista siciliano Fabio Biondi sul palco del Verdi venerdì 8 aprile.

Talento precoce Biondi fin da giovanissimo si esibisce come primo violino con i più famosi ensemble specializzati nell’esecuzione di musica antica con strumenti e prassi esecutiva originali.

Nel 1989 la svolta decisiva della sua carriera arriva con la fondazione di “Europa Galante” che lo accompagnerà anche nel concerto sassarese.

L’ensemble in pochissimi anni, grazie ad un’attività concertistica estesa in tutto il mondo e ad un incredibile successo discografico, diviene la formazione italiana specializzata in musica antica più nota e premiata in campo internazionale.

La serata proporrà un programma di musiche di Boccherini.

In cartellone il 22 aprile uno dei più grandi bandoneonisti e dei più interessanti compositori al mondo di tango moderno: Héctor Ulises Passarella.

Nato in Uruguay, nel 1955 Passarella si distingue da sempre nelle sue esibizioni per l’inconfondibile suono e la particolare espressività del fraseggio.

Già ad undici anni suonava nella prestigiosa “Orchestra Tipica” fondata dal suo primo maestro, Oscar Raul Pacheco.

Poco tempo dopo formava il Trio Tango de Avanzada, con Ricardo Leòn e Cono Castro.

Passarella ha appreso da Renè Marino Rivero una particolare tecnica del bandoneon che gli ha permesso di suonare anche opere del repertorio barocco e contemporaneo.

Memorabile la collaborazione con Luis Bacalov con cui ha lavorato a numerose colonne sonore:

a partire da quella famosissima, premiata con l’Oscar nel 1996, del film “Il Postino” con Massimo Troisi, fino a “Frontera Sur” con Federico Lupi, “Milonga” con Giancarlo Giannini.

Passarella eseguirà al Verdi accanto a sue composizioni originali musiche di Piazzolla e Bacalov.

Sarà un’altra artista di riconosciuto talento la violoncellista Erica Piccotti a portare la sua musica il 29 aprile nel cartellone del teatro Verdi.

Nata a Roma e diplomatasi in violoncello a soli 14 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, Piccotti è da sempre ospite nei più importanti teatri.

Le è stata conferita l’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica “per gli eccezionali risultati in campo musicale in giovane età”.

Accompagnata dal pianista Leonardo Pierdomenico eseguirà musiche di Chopin, Skrjabin e Faurè.

Dotato di una rara combinazione di sorprendente virtuosismo è stato definito dalla critica “Il Paganini della tromba” e il “Caruso della tromba”.

Sergei Nakariakov: trombettista israelo-russo salirà sul palco del Verdi il 3 maggio presentando un programma di musiche di Haydn, Dvorak e Arban. Nakariakov.

Si è affermato come uno dei trombettisti più ricercati sulla scena internazionale:

grazie anche ad un vastissimo repertorio che copre non solo l’intera gamma della letteratura originale per tromba, ma è in continua espansione in territori più ampi, tra cui numerose affascinanti trascrizioni e commissioni del compositore Peter Ruzicka.

Nakariakov sarà accompagnato dall’Orchestra Vivaldi di Venezia con Konzertmeister Guglielmo Di Stasio.

Noto per il suo stile eccentrico il pianista Russo Ivo Pogorelich sarà ospite de I grandi interpreti della musica il 13 maggio sul palco con l’orchestra Vivaldi di Venezia.

Il musicista ha un grande seguito di estimatori in tutto il mondo.

Nella sua lunga carriera iniziata giovanissimo ha ricevuto per le sue sperimentazioni stilistiche sia lodi che aspre critiche da parte della critica internazionale.

Proporrà al pubblico del Verdi il concerto per pianoforte e orchestra di Chopin;

seguirà la serata con l’esecuzione della sinfonia n. 5 di Beethoven nella versione con l’orchestra d’archi.

A chiudere la stagione un’altra autentica stella del concertismo internazionale Marco Rogliano amatissimo da pubblico e dalla critica per il virtuosismo brillante e il suo approccio ricco di comunicativa.

Rogliano è l’unico violinista italiano invitato ad esibirsi come solista nella Grosser Saal della Philharmonie di Berlino.

E’ anche il primo ad aver eseguito il Quarto Concerto di Nicolò Paganini (cadenza propria) al Grande Auditorio del Centro Culturale di Macao.

Al Verdi proporrà un vasto repertorio di musiche di Paganini.

Tutti i concerti inizieranno alle 20,30. Info e prenotazioni: www.teatroeomusica.it

Botteghino teatro : 079236121 (dalle 17 alle 20)