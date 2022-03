Taddeo (ceo Airtime): "l'azienda continua la sua crescita come innovatrice nel fintech posizionandosi sempre di più come tech company"

Airtime Partecipazioni presenta i risultati del 2021: 131,801 milioni di ricavi, 10,214 milioni di margine lordo e un Ebitda di 7,051 milioni

Taddeo (ceo Airtime): “l’azienda continua la sua crescita come innovatrice nel fintech posizionandosi sempre di più come tech company”

Airtime è quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris.

Con un incremento dell’Ebitda nel 2021 del 33 per cento rispetto al 2020, superiore rispetto al 18 per cento annunciato nel Documento Informativo del 20 settembre 2021 in occasione della quotazione in Francia sul listino su Euronext Growth Paris, il consiglio di amministrazione di Airtime Partecipazioni Spa ha approvato il progetto dì bilancio del 2021.

Un Ebitda di 7,051 milioni di euro rispetto ai 5,321 milioni del 2020, un margine lordo per il 2021 di 10,214 milioni rispetto ai 8,862m del 2020 e ricavi per 131,801 milioni rispetto ai 134,076 milioni del 2020: sono questi i numeri del bilancio 2021 di Airtime Partecipazioni che andrà in approvazione all’Assemblea dei soci il 28 aprile.

La società opera nel mercato delle telecomunicazioni attraverso una piattaforma innovativa che gestisce le terminazioni di servizi elettronici nel mercato voce e sms.

Airtime è stata fondata nel 2017 dall’imprenditore di telecomunicazioni e tecnologia Orlando Taddeo. Con sede a Roma, Italia, Airtime è presente anche in Irlanda e negli Stati Uniti.

“L’azienda – dichiara il ceo di Airtime Orlando Taddeo- continua la sua crescita come innovatrice nel fintech posizionandosi sempre di più come tech company.

Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e siamo davvero fiduciosi nel percorso di crescita che Airtime sta conducendo.

Oltre alla gestione dei più significativi volumi di transazioni, Airtime ha sviluppato un sistema di liquidity pool che gestisce in tempo reale incassi e pagamenti, smobilizza crediti derivanti dall’operatività rendendo più fluide le negoziazioni tra operatori di differenti dimensioni.

La piattaforma dispone inoltre di sistema di reportistica in tempo reale e di fatturazione dei servizi interfacciabili con tutti i più comuni software di gestione contabile.”

“L’importante crescita dell’EBITDA- spiega il cfo Fabio Focarelli- è principalmente dovuta ad un significativo aumento delle interconnessioni con nuovi vettori che porta ad un ampliamento della rete.

Lo scenario del mercato è cambiato drasticamente nel corso del 2021, con un aumento del traffico voce Wholesale e Retail. Il profilo del traffico si è spostato verso il traffico dei call center, il traffico di qualità premium e le chiamate provenienti da specifici operatori di telefonia mobile. I principali paesi da cui provengono le terminazioni sono le destinazioni dell’Africa e del Medio Oriente. Il mercato sta prendendo atto del dinamismo di Airtime e sempre più partner si stanno unendo alla piattaforma per transazioni di pagamento sicure lato cliente e lato fornitore.”

Airtime a gennaio ha lanciato la nuova divisione Mexedia per rendere le aziende e le organizzazioni più performanti e vicine al cliente utilizzando tutti i canali di comunicazione. Airtime Partecipazioni è una tech company quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris.

Mexedia propone tecnologie innovative e strumenti consolidati racchiusi in un unico ecosistema tecnologico integrato che permette di gestire tutte le attività di comunicazione con il cliente.