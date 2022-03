“Abbassa la bolletta”: Altroconsumo contro aumenti gas e luce

Come dimostrato dai dati pubblicati da Arera,nonostante malgrado gli interventi, tuttavia, l’aumento per la famiglia tipo in tutela sarà comunque del +55% per la bolletta dell’elettricità e del +41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022 che se confrontati con l’anno precedente significa che l’aumento percentuale dei costi ha raggiunto livelli davvero alti: le spese per la luce sono cresciute del +131%, quelle per il gas del 94% rispetto al primo trimestre 2021.

Nell’attesa di nuove misure da parte del Governo , Altroconsumo “da sempre impegnata nella tutela dei consumatori, sceglie di aiutare concretamente i cittadini, lanciando l’edizione 2022 del Gruppo di Acquisto Abbassa la Bolletta dove le precedenti edizioni hanno coinvolto “più di 500.000 famiglie le quali, cambiando fornitore, sono riuscite a risparmiare in media 250 euro all’anno.

advertisement