A Paulilatino un salto di qualità per illuminazione e non solo

Siglato l’accordo tra Comune e una ditta privata per la gestione degli impianti pubblici.

PAULILATINO – L’Amministrazione comunale di Paulilatino il 28 febbraio 2022 ha siglato l’accordo con la Menowatt Ge Spa, azienda privata a cui sarà affidato…

L’intervento prevede, nel dettaglio, lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, la progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico a utilizzazione diretta del concedente e la gestione di servizi smart metering.

I punti luce da efficientare da progetto sono 874, per un risparmio energetico annuale di 279.624 kWh, pari al 67%, un risparmio di petrolio di 52,29 tonnellate annue e un risparmio di emissioni CO2 di 162,18 tonnellate annue.

Un vero salto di qualità per il comune. Le parole del sindaco di Paulilatino Domenico Gallus: “Si tratta di un accordo storico per due motivi. Il primo è che per la prima volta viene effettuata un’operazione di project financing, cioè l’impresa che si occupa dei lavori mette i capitali e noi per un certo numero di anni continuiamo a pagare la stessa bolletta. La seconda novità importante è che saremo i primi in Sardegna a essere dotati di una tecnologia che permetterà di leggere i contatori dell’acqua tramite i punti illuminanti. Essendo un comune che si gestisce in proprio l’acqua, questo ci consentirà di prevenire degli sprechi dovuti per esempio a dei guasti nelle abitazioni. Cambieremo circa 800 corpi illuminanti, quindi anche dal punto di vista ambientale è una svolta importante. Le luci al vapore di sodio saranno sostituite da luci a LED, che sono a bassissimo consumo energetico”.

Roberto Delfino, responsabile Menowatt Ge Spa in Sardegna, spiega: “A Paulilatino il nostro intervento, come da prassi, non riguarderà solo la sostituzione dei punti luce, ma anche la posa di nuovi quadri elettrici, l’ampliamento delle linee, il rinnovo di molteplici pali: dunque anche interventi strutturali. Paulilatino sarà anche il primo comune in Sardegna che verrà dotato della tecnologia che consentirà di fare la lettura dei contatori dell’acqua, tramite i nostri corpi illuminanti, di tutte le utenze del paese. Le amministrazioni che vogliono intervenire sul loro sistema di illuminazione possono rivolgersi alla Menowatt Ge, che ha due qualità uniche nel panorama nazionale. Innanzitutto il prodotto è interamente progettato e realizzato in Italia, grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo che l’azienda dispone con costanza. Inoltre, per i comuni di medie dimensioni, l’approccio con Menowatt Ge è ideale, in quanto consente di organizzare le proprie necessità su misura, con un contatto continuo. Ad esempio a Paulilatino interverremmo in maniera differenziata nel centro storico, che ha caratteristiche proprie e necessita di una estetica, anche nell’illuminazione, ben calibrata”.