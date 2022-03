8 marzo: una sala in Consiglio Regionale ricorda la prima sindaca d’Italia

BARTOLI E SANNA UNA SALA A LORO DEDICATA IN CONSIGLIO REGIONALE, GIAGONI: “UNA RICHIESTA FATTA UN ANNO FA ACCOLTA CON SUCCESSO!”

Cagliari, 7 marzo 2022

“Dedicare la sala della I Commissione, Autonomia ed Enti Locali, in Consiglio Regionale a Ninetta Bartoli e Margherita Sanna è per me motivo di grande orgoglio.

Quasi un anno fa avevamo mosso tale richiesta, per il tramite di una mozione, al Presidente del Consiglio, certi che tutte quelle donne che hanno ricoperto un ruolo tanto importante, quello di primo cittadino, in un momento storico tanto particolare, nel 1946, meritano rispetto e, soprattutto, una diffusione reale della loro storia per far sì che mai scompaia dalla memoria collettiva.

Ninetta Bartoli venne eletta sindaco del comune di Borutta il 10 marzo 1946, con l’89% dei consensi, 332 voti su 371, e restò in carica per 12 anni, fino al 1958.

Una donna forte e determinata, decisa a rappresentare al meglio le sue concittadine e le sue contemporanee, attraverso la gran voglia di dimostrare che la disparità di genere doveva essere superata.

Margherita Sanna fu eletta sindaca di Orune il 7 aprile 1946 con la tessera della Democrazia Cristiana. Il suo impegno politico prosegui per ben tre legislature rassegnando le dimissioni per motivi di salute nel 1966. Nel 1956 fu eletta consigliera provinciale e successivamente ebbe l’incarico di Assessora all’Assistenza.

Due donne che hanno portato avanti, ciascuna per il proprio comune delle iniziative importanti, tanto in termini sociali quanti in termini di infrastrutture”.

Così Dario Giagoni coordinatore regionale Lega Sardegna.