600 bambini in marcia silenziosa a Somma Vesuviana

Marcia silenzio 600 bambini

Somma Vesuviana: 600 bambini in marcia

Venerdì 25 Marzo – ore 10 – Somma Vesuviana (NA) – Ben 600 bambini dai rispettivi plessi scolastici del Primo Circolo Didattico per “MarciAmo per Rivoluzionare il Cuore!”.

Maria Di Fiore (Dirigente Primo Circolo Didattico) :

“Sarà la marcia del silenzio per la pace! “MarciAmo per Rivoluzionare il Cuore” è il progetto di inclusione che stiamo portando avanti al Primo Circolo Didattico.

Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana: “Sarebbe bello se i genitori, gli adulti, i commercianti, potessero al passaggio dei bambini, esporre una bandiera della pace e magari insieme dell’Italia, dell’Ucraina e dell’Europa“.

Venerdì 25 Marzo – Ore 10 – Somma Vesuviana (NA)

“I docenti e gli alunni di tutte le classi di Scuola Primaria ed Infanzia sfileranno per le strade della città che collegano i vari pressi alla Piazza centrale del paese, in una “marcia del silenzio”.

Saranno ben 513 bambini della Primaria e 75 della Scuola d’Infanzia. “MarciAmo per la rivoluzione del Cuore”, questo è il titolo che abbiamo voluto dare alla marcia.

Il tutto nasce dalla tematica che caratterizza la nostra progettualità formativa legata alle emozioni, alla lettura del libro “Cuore”, all’accoglienza, all’integrazione e a tutti quei valori che RIGENERANO la persona e la Scuola stessa”.

Lo ha affermato Maria Di Fiore, Dirigente del Primo Circolo Didattico dove sono stati accolti 9 bambini provenienti dalle zone di guerra, l’ultimo alunno è una bambina arrivata in queste ore.

“Venerdì 25 Marzo, alle ore 9 e 10 inizieranno i bambini di Mercato Vecchio ad uscire dal loro plesso, poi alle ore 9 e 30 faranno ugualmente gli alunni del plesso “Gino Auriemma” del Centro storico, alle ore 9 e 40 sarà la volta dei bambini della Scuola dell’Infanzia De Matha e poi a seguire, esattamente alle ore 9 e 45 usciranno i bambini del Plesso situato nel Convento De Lieto.

Tutti con il distanziamento e nel rispetto delle norme – ha proseguito la Di Fiore – si uniranno ai compagni di scuola del plesso Capoluogo.

Alle ore 10 prenderà il via la marcia e alle ore 10 si incammineranno verso la Piazza principale del paese.

Ogni scolaresca del Primo Circolo raggiungerà la Piazza dal punto di partenza del proprio plesso.

In queste ore insegnanti, tutti i bambini con la stretta collaborazione dei genitori stanno ultimando le Immagini della Pace.

Non ci saranno differenze tra bambini italiani, ucraini, profughi di guerra o provenienti da altre nazionalità.

Dal balcone del sindaco, partirà in quel momento un filo di bandiere, saranno le bandiere dell’unione, della pace, della fratellanza tra i popoli.

La particolarità è anche nel fatto che la marcia sarà senza adulti!”.

Dunque Somma Vesuviana – città della pace e dell’accoglienza.

“Dal primo minuto abbiamo patrocinato l’iniziativa del Primo Circolo Didattico – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – per la sua originalità.

Siamo convinti che una catena dell’amore possa tranquillamente esserci.

Da soli non andiamo lontano ma ognuno di noi è una goccia che messa con un’altra goccia può dare vita al mare, per questo è fondamentale far conoscere.

Noi possiamo essere parte di questo mare di bene, di serenità di gioia.

E vogliamo partire da loro, dai bambini che in queste ore si stanno raccontando tra loro tante cose. Pensiamo ai bambini provenienti dalle zone di guerra ad esempio che stanno socializzando con i nostri bambini.

Oggi sono tutti concittadini! E ringrazio tutte le scuole i cui dirigenti, alunni, insegnanti, operatori scolastici stanno dando grande prova non solo di affetto ma anche di efficienza.

Il Comune è al fianco di tutte le scuole e di tutti i Circoli Didattici.

Alla gente di Somma Vesuviana, ai genitori, ai commercianti, chiedo se fosse possibile di appendere ai balconi, la mattina del 25 Marzo, al passaggio dei bambini, la bandiera della Pace ed insieme le bandiere dell’Italia, dell’Ucraina, dell’Europa!”.