54enne di Santadi ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio

Ieri a Santadi i carabinieri coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Cagliari hanno tratto in arresto un 54enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico, percettore del reddito di cittadinanza (che gli verrà revocato), indiziato del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Ad esito di una mirata perquisizione personale e domiciliare posta in essere d’iniziativa dai militari, eseguita presso il suo domicilio, sono stati rinvenuti:

• gr 121 (centoventuno) di sostanza stupefacente tipo cocaina;

• gr 96 (novantasei) di sostanza stupefacente tipo marijuana;

• gr 16 (sedici) di sostanza stupefacente tipo hashish;

• n. 1 bilancino di precisione nonché materiale idoneo per il taglio e confezionamento della sostanza;

• euro 530 (cinquecentotrenta) in banconote di vario taglio, verosimile provento della pregressa attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e custodito presso un idoneo locale in attesa di essere conferito agli uffici competenti. Al termine della redazione dei verbali inerenti all’attività, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

Nell’ambito del servizio coordinato complessivo sono stati inoltre controllati 27 veicoli e identificati 35 occupanti degli stessi, senza conseguenze sanzionatorie di alcun genere.