“3€ di Teatro al giorno” inaugura il nuovo anno al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino

L’8 Marzo 2022 si inaugura il nuovo anno teatrale al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino. L’onore di aprire una nuova stagione di spettacoli, residenze creative e laboratori, è affidato alla compagnia Teatro Instabile con la rassegna “3€ di Teatro al giorno”. Giunta alla sua 10° edizione, per la direzione artistica e organizzativa dell’Instabile, la rassegna si pone l’obiettivo di richiamare a teatro gli affezionati e di coinvolgere un nuovo pubblico disposto a lasciarsi prendere dall’incanto dello spettacolo dal vivo. Quattro spettacoli distribuiti in 12 recite offriranno al pubblico di ogni età l’occasione per un pomeriggio in leggerezza tra risate ed emozioni.

Aprirà la rassegna l’8 il 9 e il 10 Marzo il TeatroZeta con il “Cappuccetto Rosso… tutto da ridere” per la regia e drammaturgia di Manuele Morgese. “Arlecchino invisibile” della Bottega dei Teatranti scritto e diretto da Stella Iodice, sarà sul palcoscenico il 16 il 17 e il 18 Marzo e a seguire l’intramontabile cavallo di battaglia dell’Instabile “Biancaneve musical” di e con Aldo Sicurella e Monica Pisano. Si chiuderà il 31 marzo e l’1 e il 2 aprile con “Cirano… nasone di Bergerac” di Aldo Sicurella un estratto dalla celebre opera di E. Rostand ultima fatica della compagnia.

Nel frattempo si lavora ininterrottamente per un’apertura permanente del Teatro Grazia Deledda. Attraverso la sinergia tra l’Instabile e il Teatro di Sardegna si intercettano vecchie e nuove esigenze culturali e si costruiscono progetti di residenza e laboratori che coinvolgendo artisti e pubblico, suscitino un rinnovato amore per il teatro.