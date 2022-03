347aidan in concerto a Milano l'11 maggio 2022.

347aidan: l’emo-trapper canadese eroe di TikTok in concerto a Milano per un’unica data italiana l’11 maggio 2022 – Radar Concerti

347aidan

“Peace Lives Forever – European Tour”

@BIKO – MILANO

Unica data italiana l’11 maggio 2022 per il giovanissimo emo-trapper canadese eroe di TikTok

Biglietti in vendita su circuito DICE al costo di 22€ + ddp

https://link.dice.fm/7OR6UHN9Onb

Radar Concerti è orgogliosa di presentare l’unica data italiana di 347aidan, il giovanissimo emo-trapper canadese eroe di TikTok.

Il successo di 347aidan è forse una delle pochissime cose da salvare del lockdown del 2020.

Nell’arco di poche settimane con il suo singolo “Dancing in my room” ha conquistato TikTok ottenendo più di 220 milioni di streaming!

Ora è pronto a sbarcare live in Europa con il tour PEACE LIVES FOREVER che lo porterà, per la prima volta, a suonare in Italia.

I biglietti per la data milanese dell’11 maggio 2022 sono in vendita sul circuito DICE al costo di 22€ + ddp (per assistere al concerto è necessaria la tessera ARCI) a questo link.

347aidan: pseudonimo di Aidan Fuller, non è solo un fenomeno social, ma un talento vero.

Mischiando pop, rock e hip hop ha segnato la strada per una nuova wave musicale emo-trap.

Esordisce nel 2017 su SoundCloud e YouTube, e già nel 2020 la sua musica si fa conoscere ovunque: il singolo “Demons and Monsters” registra milioni di view su TikTok e YouTube, e supera i 10 milioni di streaming su Spotify.

La consacrazione arriva poi con “Dancing in my room” che nel giro di poche settimane fa esplodere il “fenomeno 377aidan” a livello globale.

Influenzato dalla musica di Kurt Cobain, XXXTentacion e Tyler The Creator, il giovane artista canadese ha sviluppato uno stile assolutamente personale:

caratterizzato da una sensibilità rara che trova libero sfogo in testi intimi, ma allo stesso tempo generazionali.

Nel 2021 ha pubblicato i singoli “IDWK” e “When the devil cries” e l’EP “Chasing Harmony” trainato dai brani “Memories” e “Harmony”.

“Bad kids”, l’ultimo singolo uscito lo scorso febbraio, in un solo mese ha raggiunto i 2 milioni di streaming su Spotify.

