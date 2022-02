World Wetlands Day: una passeggiata tra i fenicotteri al Corru Mannu

7 febbraio 2022 – Il 12 febbraio, dalle 10 alle 12, Nieddittas, il brand che gestisce l’intera filiera della mitilicoltura nel golfo di Oristano, organizza una passeggiata avifaunistica per conoscere ed esplorare l’area naturalistica di Corru Mannu, zona umida situata lungo la costa occidentale della Sardegna all’altezza del golfo di Oristano la cui tutela e salvaguardia è affidata proprio a Nieddittas.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi organizzati in occasione del World Wetlands Day 2022, la Giornata mondiale delle zone umide, da MEDSEA, Mediterranean Sea and Coast Foundation, all’interno del Progetto Maristanis, con lo scopo di tutelare e valorizzare le zone umide e sensibilizzare le persone sul tema ambiente.

Nieddittas, da anni partner di MEDSEA, per l’occasione aprirà alle visite al pubblico con il supporto degli esperti della Lipu, Gabriele Pinna e Franco Sotgiu. Nel corso della passeggiata sarà possibile osservare le specie di Corru Mannu, come fenicotteri e ardeidi, e non solo. L’azienda inoltre metterà in palio alcuni premi per i vincitori del concorso fotografico a tema stagni e lagune di Sardegna indetto in questi giorni e che vede in giuria la presenza di Francesca Figus, responsabile marketing di Nieddittas.

