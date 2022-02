Vienna Cammarota a Roma per presentare il suo itinerario

"Voglio conoscere meglio gli altri popoli. Vorrei imparare anche le loro tradizioni e lanciare il messaggio alle donne della mia età a non abbandonare i sogni. Io porterò con me la Bandiera dell'Italia ma anche tutte le bellezze dell'Italia", lo ha affermato Vienna Cammarota, Ambasciatrice di Archeoclub D'Italia nel Mondo.

Vienna Cammarota (Guida Ambientale Escursionistica – ambasciatrice di Archeoclub d’Italia): “Attraverserò i Balcani, la Bulgaria, la Turchia, la Georgia l’Azerbaigian, Iran, Turkmenistan, Tajikistan , Kirghizistan, Kazakhistan, Mongolia, Cina. Con me l’Italia sarà in foto – cartolina. Dunque porterò con me foto – cartoline dell’Italia, dei borghi, delle piazze, delle città, dei parchi archeologici. Foto – cartoline che immortaleranno anche i momenti che vivrò a Venezia prima della partenza. Regalerò queste foto – cartoline ai cittadini ed ai rappresentanti delle Istituzioni che incontrerò lungo il cammino. Cosa farò dopo la Cina? Il Giro del Mondo di Verne!”.

E Vienna Cammarota ha 72 anni ma quando arriverà in Cina ne avrà ben 75!

“Voglio conoscere meglio gli altri popoli. Vorrei imparare anche le loro tradizioni e lanciare il messaggio alle donne della mia età a non abbandonare i sogni. Io porterò con me la Bandiera dell’Italia ma anche tutte le bellezze dell’Italia, e con me avrò foto – cartoline che regalerò al mio passaggio lungo ben 15 Nazioni fino a Pechino. Regalerò le foto – cartoline dell’Italia ai popoli, ai cittadini e spero anche ai rappresentanti dei rispettivi Governi ed Istituzioni. Partirò da Venezia, attraverserò i Balcani, la Bulgaria, la Turchia, la Georgia l’Azerbaigian , Iran, Turkmenistan, Tajikistan , Kirghizistan, Kazakhistan, Mongolia, Cina. Cosa farò dopo la Cina? Il Giro del Mondo di Verne!”. Lo ha affermato Vienna Cammarota, Ambasciatrice di Archeoclub D’Italia nel Mondo. E Vienna ha scelto, per questa dichiarazione, un luogo bello e vero simbolo dell’Italia nel Mondo: la Fontana di Trevi.

E Vienna porterà nel suo zaino i Borghi, i Parchi Archeologici, i sentieri, i Beni Culturali dell’Italia!

“Vienna partirà da Venezia perché c’è la rinascita, c’è il patrimonio culturale, c’è il patrimonio ambientale. Vienna rappresenta quello che è il nostro intento: far conoscere un bellissimo territorio. Abbiamo sposato la causa di Vienna Cammarota perché lei rappresenta un’Italia che vuole far conoscere il proprio territorio. Il Lazzaretto Nuovo di Venezia, ad esempio è un elemento fondamentale perché lì è nato un eco – museo e c’è un eco – sistema davvero interessante. Dunque – ha dichiarato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia – sarebbe bello se Vienna partisse proprio da quel luogo.

Inoltre ad esempio Venezia ma anche Roma testimoniano l’importanza della tutela della risorsa acqua. Archeoclub d’Italia ad esempio sta promuovendo la candidatura dell’Italia a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua. Ci sono tante testimonianze storiche, archeologiche delle strutture e delle tecniche ingegneristiche create dall’uomo. Ma Archeoclub D’Italia sta lavorando anche al rilancio dei borghi dell’Appennino dove abbiamo un grande patrimonio culturale”.