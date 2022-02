Vere e Sacrosante: Tutte le verità tanto da non crederci

Scritto, diretto e interpretato da Tiziana Troja e Michela Sale Musio

Sabato 12 febbraio – ore 20.30 – Teatro Massimo – CAGLIARI

Ironia in scena con “Vere e Sacrosante” di LucidoSottile – in cartellone sabato 12 febbraio alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari per il secondo appuntamento con “Pezzi Unici”, la nuova “rassegna trasversa” del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna: sotto i riflettori Tiziana Troja e Michela Sale Musio – che firmano drammaturgia e regia dello spettacolo incentrato su temi attuali e scottanti con la cifra irriverente e spiazzante delle due artiste cagliaritane. Un viaggio “dietro le quinte” tra riflessioni sul mondo del teatro e sulle regole dello showbiz, sulle peculiarità della situazione italiana e sul rapporto con le istituzione nonché sugli effetti collaterali della pandemia e della “sospensione” di eventi e manifestazioni “in presenza” senza dimenticare la gestione degli spazi e gli eventuali “tagli” alla cultura.

Una performance sorprendente e coinvolgente – dedicata al cantante lirico, regista e scrittore Gianluca Floris – che si arricchisce della partecipazione delle ineffabili Tanya e Mara oltre che delle special guests – da Valentina Fadda e Angelo Trofa di Batisfera Teatro, l’attore, autore e conduttore Massimiliano Medda e le danzatrici Michela Laconi e Valentina Puddu accanto alla cagnolina Renée al suo debutto sul palco – e dove «si parla di ingiustizie e discriminazioni, di ingiustificati timori e giudizi temerari, di come va il mondo e di quel che si potrebbe migliorare, ma anche della vita da artiste tra sano realismo e voli della fantasia».